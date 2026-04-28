तुला से मीन तक मासिक टैरो राशिफल मई 2026: इन 4 राशियों के लिए बन रहा है सफलता का योग, करियर, पैसा और प्यार में बड़े बदलाव के संकेत

Masik Tarot Rashifal May 2026 (Aries to Pisces):मई 2026 का महीना तुला से मीन तक की राशियों के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि इस समय कुछ राशियों के जीवन में सफलता और नए अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव के साथ नए अनुभव भी देखने को मिलेंगे। कुछ राशियों के लिए यह समय प्रगति और उन्नति का रहेगा, जबकि कुछ को सतर्क रहकर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, यह महीना ऊर्जा और बदलाव से भरपूर रहेगा।