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Weekly Rashifal 27 April-3 May 2026: साप्ताहिक राशिफल : बुधादित्य योग से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, जानें सभी 12 राशियों का भविष्य

Saptahik Rashifal 27 April-3 May 2026 : 27 अप्रैल से 3 मई 2026 का साप्ताहिक राशिफल : बुध का मेष राशि में गोचर, सूर्य के साथ बुधादित्य योग और चंद्र-मंगल की दृष्टि से बन रहा है धन योग। जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और धन का हाल।

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Abhishek Mehrotra

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Sanjeev Kumar Sharma

Apr 27, 2026

Weekly Rashifal 27 April-3 May 2026

Weekly Rashifal 27 April-3 May 2026 : 27 अप्रैल से 3 मई 2026 का साप्ताहिक राशिफल (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Weekly Rashifal 27 April-3 May 2026 : साप्ताहिक राशिफल साप्ताहिक राशिफल (27 अप्रैल से 3 मई तक) : 27 अप्रैल से 3 मई 2026 का यह सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। इस दौरान बुध का मेष राशि में गोचर और सूर्य के साथ उनकी युति से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, जो कई राशियों के लिए सफलता और उन्नति के नए द्वार खोल सकता है। वहीं चंद्रमा और मंगल की सप्तम दृष्टि से बन रहा धन योग आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत दे रहा है।

एस्ट्रोलॉजर संजीव कुमार शर्मा के अनुसार, ग्रह-नक्षत्रों के इन विशेष संयोगों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखने को मिलेगा। कुछ राशियों को करियर और धन में लाभ मिलेगा, तो कुछ को रिश्तों और स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का साप्ताहिक राशिफल

साप्ताहिक राशिफल मेष राशि | Weekly Horoscope Mesh Rashi

लोगों से मिलने जुलने में आपकी शालीनता बनी रहेगी। व्यावसायिक  मामलों में कोई सुनहरा अवसर जीवन में गहन परिवर्तन का कारक बनेगा। प्यार देखभाल और भागीदारी से संबंधों को बेहतर बनाएंगे। प्रसन्न रहने के लिए आप जिसकी भी इच्छा करेंगे वह आश्चर्यजनक रूप से पूरी होगी।

व्यापार में लाभ या सफलता के बाद कुछ समय तक कड़ी मेहनत और लगन से अगला पड़ाव हासिल करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें अपनी बात स्पष्ट करें पर कड़वी ना कहें।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 3 और शुभ रंग चेरी रेड हैँ।

साप्ताहिक राशिफल वृष राशि | Weekly Horoscope Vrishabh Rashi

छोटी-छोटी बातों पर बिना वजह कलह से दूर रहे। धन और मान सम्मान दोनों मिलेंगे। किसी सेमिनार या मीटिंग में आपकी बातों का दबदबा रहेगा और लोग आपको सम्मान देंगे। आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप समय के प्रवाह के साथ बहें और घटनाओं में बाधा बनने से बचे।

प्रसन्नता के माहौल में भीतरी और बाहरी संतुलन बनाए रखें। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे दोस्त और सज्जनों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।                      
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 1 और शुभ रंग डार्क ब्राउन है।

साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि | Weekly Horoscope Mithun Rashi

आप पारिवारिक रिश्तों को अपनी सूझबूझ से व्यवस्थित कर लेंगे। खेलकूद या शारीरिक गतिविधियों में आपका हुनर चमकेगा जिससे लंबी यात्रा का मौका भी मिल सकता है। लोगों को प्रभावित करेंगे और नीति निर्णायक की भूमिका में रहेंगे।

प्राथमिकताओं में बदलाव के साथ आपका रवैया नरम और दयावान हो जाएगा। रिश्तो में संतुलन और स्पष्ट दृष्टिकोण हासिल करेंगे। किसी कार्य को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं प्राप्त होगी।        
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 4 और शुभ रंग पिंक है।

साप्ताहिक राशिफल कर्क राशि | Weekly Horoscope Kark rashi

आपकी अंतरात्मा की शक्ति आपको मुश्किल हालातों से बाहर निकाल ले जाएगी। दफ्तर में मुकाबला चाहे कितना भी कड़ा क्यों ना हो आप अपनी काबिलियत साबित करेंगे। अपने दृष्टिकोण और लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहे। आध्यात्मिक खोज ज्ञानवर्धक और स्फूर्ति दायक होगी। दिल और दिमाग अलग-अलग दिशाओं में खींचेंगे।

द्वंद्व और झगड़े से सावधान रहें अन्यथा आपकी अधिकांश ऊर्जा इन्हीं में नष्ट हो जाएगी। ध्यान करना लाभदायक रहेगा। तनाव से बचने के लिए योग करते रहें।  
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 11 है और शुभ रंग रॉयल ब्लू है।

साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि | Weekly Horoscope Singh Rashi

आप अपनी व्यावहारिक क्षमता से सभी रिश्तों को कंट्रोल कर लेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने बिजनेस से ऐसे लोगों को निकाल दें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव दस्तक दे रहे हैं। निजी संबंधियों, दोस्तों. रिश्तेदारों में भावनात्मक और आध्यात्मिक रुझान महसूस करेंगे।

आवश्यकताओं और टारगेट को पूरा करने के लिए मामलों को गहराई से समझे। समझदारी और रचनात्मकता से मुश्किल स्थितियों और उलझन को दूर करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आ सकते हैं।       
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 12 है और शुभ रंग ब्लैक है।

साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि | Saptahik Rashifal Kanya Rashi

आप एक लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी नई सोच और उम्मीद जगाने वाली बातें लोगों के बीच आपको मशहूर कर देगी। आप अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं से कोई समझौता नहीं करेंगे। किसी अहम परिवर्तन की कगार पर  गलतफहमियों और भ्रमों को एक तरफ रखकर रिश्तो को प्राथमिकताएं दें और ईमानदारी से मूल्यांकन करें। बिना किसी रूकावट या भारी हस्तक्षेप के तेजी से भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 13 है और शुभ रंग रॉयल ब्लू है।

तुला साप्ताहिक राशिफल | Tula Weekly Rashifal 27 April-3 May 2026

आप अपनी वाकपटुता से दूसरों को आकर्षित कर लेंगे। दफ्तर में मुकाबला चाहे कितना भी कड़ा क्यों ना हो, आप अपनी काबिलियत साबित कर ही देंगे। व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में बीते कल को पीछे छोड़ नई शुरुआत करेंगे। सामाजिक जीवन व्यस्त व थकने वाला रहेगा। कार्य से जुड़ी यात्रा सफल एवं लाभदायक रहेगी। 

तन,मन और आत्मा सामंजस्य में रहेंगे और संतुष्टि का अनुभव करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी और निजी संबंधों में प्रेम महसूस करेंगे। भौतिक रचनात्मक और सांसारिक पहलुओं से लाभ हासिल होगा।  लंबे समय से चली आ रही योजनाएं अब सफलता की ओर बढ़ेंगे।
 इस सप्ताह आपका शुभ अंक 8 है और शुभ रंग डार्क ग्रीन है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल | Vrishchik Weekly Rashifal 27 April-3 May 2026

परिवार के साथ किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। पुरानी तकरार के बाद अब शांति और सद्भाव का समय है। काम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा समझौता करना पड़े तो पीछे ना हटे। स्पष्टता के मेल से कार्यक्षेत्र की मुश्किलों को सुलझाने में सफल रहेंगे। सअच्छे बिजनेस प्लान और निवेश के अवसर आएंगे।

विदेश से आने वाले समाचार या मेहमान सुखद सूचना देंगे। प्रकृति के बीच समय बिताएंगे। जीवन में महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन और प्यार मिलेगा। लंबे समय से अटकी पेशेवर योजनाएं अब आगे बढ़ेगी। आत्मविश्वास और आत्म सम्मान में वृद्धि होगी। विलासिता की वस्तु में निवेश करेंगे। खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 2 है और शुभ रंग रोज पिंक है।

धनु साप्ताहिक राशिफल | Dhanu Weekly Rashifal 27 April-3 May 2026

अपने माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं से कोई समझौता नहीं करेंगे। वित्तीय पहलुओं को संभालने की अपनी व्यावहारिक समझ से उत्साहित महसूस करेंगे। हालांकि किसी भी तरह के निवेश के प्रति सतर्क रहे हैं। कोई जरूरी निर्णय लेने से पूर्व उसे पर उचित सोच विचार कर लें।

आंतरिक शक्ति और ज्ञान शारीरिक,मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर  प्रगतिशील दिशा में ले जाएंगे। रचनात्मक गतिविधियां ऊर्जावान महसूस करवाएंगी।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 7 है और शुभ रंग क्रीमी व्हाइट है।

मकर साप्ताहिक राशिफल | Makar Weekly Rashifal 27 April-3 May 2026

इस सप्ताह जीवन में शांति रहेगी। रिश्ते में नजदीकी बढ़ेगी और आप अपनी भावनाएं खुलकर साझा कर पाएंगे। निजी संबंधों में सकारात्मक सोच दोबारा ताजगी लाने का काम करेगी। कार्यक्षेत्र में सहज और रचनात्मक माहौल प्रगति का कारक बनेगा। निराश होने के बजाय वास्तविकता को स्वीकार करें और एक बार में एक कदम उठाए।

जीवन के प्रवाह के साथ आगे बढ़े। अपने भीतर की सच्चाई को मानकर सोच के सभी दरवाजे खोले और आगे बढ़े। भाग्य जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि यह आपको एक नए रास्ते पर ले जाएगा। निजी और व्यावसायिक पहलुओं में आगे बढ़ेंगे।             
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 5 है और शुभ रंग डार्क रेड  हैँ।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल | Kumbh Weekly Rashifal 27 April-3 May 2026

दांपत्य जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा अतः आप संयम से काम ले। कार्यस्थल की समस्याओं को साहस से हल करें। सप्ताह के अंत तक जीवन में आशा की एक नई किरण दिखाई देगी। कार्यक्षेत्र में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक जीवन व्यस्त रहेगा। ऊर्जा को सही तरीके से जागृत करने के लिए नया रूटीन अपनाना बेहतर रहेगा।

लंबे समय से चले आ रहे उतार चढ़ाव अब सहज स्थिति में आ जाएंगे। सामाजिक जीवन में डर महसूस कर सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में जटिलता महसूस करेंगे।                     
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 6 है और शुभ रंग सी ग्रीन है।

मीन साप्ताहिक राशिफल | Meen Weekly Rashifal 27 April-3 May 2026

इस सप्ताह कोई व्यावसायिक डील न करें तो ठीक रहेगा। कुछ बातों को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना ही ठीक रहेगा। करियर में नए मौके और रिश्तो में सकारात्मक खुशियां लेकर आएंगे। दोस्तों और परिवार से भरपूर प्यार और सद्भावना हासिल करेंगे। आत्मकेंद्रित होकर बाहर की वास्तविकता को समझेंगे।

मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करेंगे। तमाम तरह की व्यस्तताओं से घिरे रहने के बावजूद परिवार को समय देंगे। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर केंद्रित और संतुलित बने रहेंगे।              
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 9 है और शुभ रंग फॉरेस्ट ग्रीन है। 

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Updated on:

27 Apr 2026 04:59 pm

Published on:

27 Apr 2026 04:39 pm

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