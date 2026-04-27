Weekly Rashifal 27 April-3 May 2026: साप्ताहिक राशिफल : बुधादित्य योग से चमकेगी इन राशियों की किस्मत, जानें सभी 12 राशियों का भविष्य

Weekly Rashifal 27 April-3 May 2026 : साप्ताहिक राशिफल साप्ताहिक राशिफल (27 अप्रैल से 3 मई तक) : 27 अप्रैल से 3 मई 2026 का यह सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। इस दौरान बुध का मेष राशि में गोचर और सूर्य के साथ उनकी युति से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, जो कई राशियों के लिए सफलता और उन्नति के नए द्वार खोल सकता है। वहीं चंद्रमा और मंगल की सप्तम दृष्टि से बन रहा धन योग आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत दे रहा है।