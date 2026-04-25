Weekly Rashifal 26 April to 2 May 2026 : साप्ताहिक राशिफल : तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन का भविष्यफल

Weekly Rashifal 26 April to 2 May 2026 : 26 अप्रैल से 2 मई 2026 का यह साप्ताहिक राशिफल आपके करियर, व्यापार, स्वास्थ्य, प्रेम संबंध और आर्थिक स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। इस सप्ताह कुछ राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी, जबकि कुछ के लिए सफलता और लाभ के नए अवसर बनेंगे। पंडित अनीष व्यास से जानिए तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का पूरा साप्ताहिक भविष्यफल और बनाएं अपने सप्ताह की बेहतर योजना।