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Aaj Ka Rashifal 25 April : आज का राशिफल : जानकी नवमी पर इन राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, जानें शुभ अंक और रंग

Aaj Ka Rashifal 25 April 2026 : 25 अप्रैल 2026 को जानकी नवमी और श्री हरि जयंती पर रवियोग और महापात योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। जानें मेष से मीन तक अपनी राशि का भविष्य, शुभ रंग और भाग्यशाली अंक।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Apr 25, 2026

Aaj Ka Rashifal 25 April 2026

Aaj Ka Rashifal 25 April 2026 : आज का राशिफल 25 अप्रैल 2026 (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Aaj Ka Rashifal 25 April 2026 : आज 25 अप्रैल 2026, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज के दिन को देशभर में जानकी नवमी और श्री हरि जयंती के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से आज का दिन अत्यंत विशिष्ट है क्योंकि आज रवियोग, महापात योग और ज्वालामुखी योग जैसे शक्तिशाली योगों का निर्माण हो रहा है। जहां रवियोग कार्यों में सफलता दिलाता है, वहीं ज्वालामुखी योग में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से इन ग्रहों की स्थिति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या कहते हैं आपके सितारे।

आज का राशिफल मेष राशि | Today Horoscope Mesh Rashi

तुम्हारे आज के काम और उनके नतीजे सीधे तुम्हारे मूड पर टिके हैं। दिमाग शांत रखने की कोशिश करो, फोकस बढ़ाने का वक्त है। छोटी-छोटी बातों में उलझोगे, तो दिक्कतें बढ़ेंगी। बस जरा संभलकर रहे, तो सच में कमाल के रिजल्ट मिलेंगे।
शुभ रंग : क्रीम शुभ अंक 5

आज का राशिफल वृषभ राशि | Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rash

आज ऑफिस में अच्छी एनर्जी है, टीम के साथ काम करना फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में जो डील आज करोगे, उनका आने वाले वक्त में अच्छा असर दिखेगा। जिन्हें शारीरिक मेहनत करनी है, वो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें।
शुभ रंग : ऑफ व्हाइट, शुभ अंक 8

आज का राशिफल मिथुन राशि | Today Horoscope Mithun Rashi

खास बिजनेस मीटिंग्स कामयाब होंगी। बेरोजगार लोग जॉब के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, आज वो रंग ला सकती हैं। खाने-पीने में लापरवाही मत करो, वरना सेहत डगमगा सकती है।
शुभ रंग : ग्रे, शुभ अंक 6

आज का राशिफल कर्क राशि | Aaj Ka Rashifal kark Rashi

पढ़ाई या किसी नई चीज़ को सीखने में आज सफलता मिल सकती है। पैरेंट्स से दिल खोलकर बात करोगे, तो मन हल्का महसूस होगा। आगे की प्लानिंग के लिए आज खुद को तैयार करने में व्यस्त रहोगे।
शुभ रंग : गोल्डन, शुभ अंक 9

आज का राशिफल सिंह राशि | Today Horoscope Singh Rashi

सिंह राशि वालों पर थोड़ा इमोशन और सुस्ती तुम्हारे काम पर असर डाल सकती है, लेकिन पैसे की स्थिति फिर भी ठीक रहेगी। कम मेहनत में बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं। ट्रैवल करने का मन है तो अभी टाल दो, तो बेहतर रहेगा।
शुभ रंग : ऑरेंज, शुभ अंक 3

आज का राशिफल कन्या राशि | Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi

जो मौके मिल रहे हैं, उन्हें पूरी तरह भुना लो, फायदा ही फायदा मिलेगा। अगर ध्यान नहीं दिया या लापरवाह रहे, तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है। सोशल प्रोग्राम्स में हिस्सा लोगे, तो इज्जत बढ़ेगी।
शुभ रंग : लाइट ग्रीन, शुभ अंक 1

आज का राशिफल तुला राशि | Aaj Ka Rashifal Tula Rashi

एनर्जी तो है लेकिन काम में लगातार बने रहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। कई तरह के ख्याल तुम्हारे फोकस को डिस्टर्ब करेंगे। रिश्तों में नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करते रहोगे, मगर थोड़ा सावधान रहो, धोखा मिल सकता है।
शुभ रंग : ग्रे, शुभ अंक 9

आज का राशिफल वृश्चिक राशि | Today Horoscope Vrishchik Rashi

पार्टनरशिप में कुछ तनाव आ सकता है, लेकिन सूझबूझ और इमोशनल समझ से हालात संभाल लोगे। किस्मत साथ देगी, और खास लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा।
शुभ रंग : ब्राउन, शुभ अंक 5

आज का राशिफल धनु राशि | Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi

मौके तो मिलेंगे, लेकिन उन्हें कामयाबी में बदलने में थोड़ी कमी भी रह सकती है, जिस वजह से मूड खराब हो सकता है। एक्सपर्ट बनने के लिए लगातार मेहनत में लगे रहो। आज कुछ जरूरी खर्च सामने आ सकता है, और ट्रैवल टालना ही अच्छा रहेगा।
शुभ रंग : पर्पल, शुभ अंक 6

आज का राशिफल मकर राशि | Aaj Ka Rashifal Makar Rashi

थोड़े प्रयोग करना पसंद है, लेकिन साधारण रिजल्ट से तसल्ली नहीं हो पाएगी। रिश्तों में एक-दूसरे के लिए प्यार और इज्जत अच्छी रहेगी। निगेटिव सोच से दूर रहो, समय ठीक रहेगा।
शुभ रंग : लाल, शुभ अंक 8

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आज का राशिफल कुंभ राशि | Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi

अपने काम में लगातार मेहनत करते रहो, नतीजे बस आने ही वाले हैं। धीरज रखो, किसी की बातों में आकर पैसा खतरे में मत डालो। घर के बड़ों की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है।
शुभ रंग : मोरनी नीला, शुभ अंक 7

आज का राशिफल मीन राशि | Aaj Ka Rashifal Meen Rashi

अपने काम में अनुशासन बनाए रखो। फालतू बातों में वक्त न गंवाओ। घर-परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी। सरकारी काम अटक रहे थे तो अब आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई में डाले गए मेहनत रंग लाएगी।
शुभ रंग : गोल्डन, शुभ अंक 4

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राशिफल 2026

Published on:

25 Apr 2026 05:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 25 April : आज का राशिफल : जानकी नवमी पर इन राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, जानें शुभ अंक और रंग

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