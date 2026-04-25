Aaj Ka Rashifal 25 April : आज का राशिफल : जानकी नवमी पर इन राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, जानें शुभ अंक और रंग

Aaj Ka Rashifal 25 April 2026 : आज 25 अप्रैल 2026, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज के दिन को देशभर में जानकी नवमी और श्री हरि जयंती के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से आज का दिन अत्यंत विशिष्ट है क्योंकि आज रवियोग, महापात योग और ज्वालामुखी योग जैसे शक्तिशाली योगों का निर्माण हो रहा है। जहां रवियोग कार्यों में सफलता दिलाता है, वहीं ज्वालामुखी योग में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से इन ग्रहों की स्थिति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या कहते हैं आपके सितारे।