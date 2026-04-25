Aaj Ka Rashifal 25 April : आज का राशिफल : जानकी नवमी पर इन राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ, जानें शुभ अंक और रंग

Aaj Ka Rashifal 25 April 2026 : आज का राशिफल 25 अप्रैल 2026 (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Aaj Ka Rashifal 25 April 2026 : आज 25 अप्रैल 2026, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज के दिन को देशभर में जानकी नवमी और श्री हरि जयंती के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से आज का दिन अत्यंत विशिष्ट है क्योंकि आज रवियोग, महापात योग और ज्वालामुखी योग जैसे शक्तिशाली योगों का निर्माण हो रहा है। जहां रवियोग कार्यों में सफलता दिलाता है, वहीं ज्वालामुखी योग में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से इन ग्रहों की स्थिति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या कहते हैं आपके सितारे।
तुम्हारे आज के काम और उनके नतीजे सीधे तुम्हारे मूड पर टिके हैं। दिमाग शांत रखने की कोशिश करो, फोकस बढ़ाने का वक्त है। छोटी-छोटी बातों में उलझोगे, तो दिक्कतें बढ़ेंगी। बस जरा संभलकर रहे, तो सच में कमाल के रिजल्ट मिलेंगे।
शुभ रंग : क्रीम शुभ अंक 5
आज ऑफिस में अच्छी एनर्जी है, टीम के साथ काम करना फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में जो डील आज करोगे, उनका आने वाले वक्त में अच्छा असर दिखेगा। जिन्हें शारीरिक मेहनत करनी है, वो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें।
शुभ रंग : ऑफ व्हाइट, शुभ अंक 8
खास बिजनेस मीटिंग्स कामयाब होंगी। बेरोजगार लोग जॉब के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, आज वो रंग ला सकती हैं। खाने-पीने में लापरवाही मत करो, वरना सेहत डगमगा सकती है।
शुभ रंग : ग्रे, शुभ अंक 6
पढ़ाई या किसी नई चीज़ को सीखने में आज सफलता मिल सकती है। पैरेंट्स से दिल खोलकर बात करोगे, तो मन हल्का महसूस होगा। आगे की प्लानिंग के लिए आज खुद को तैयार करने में व्यस्त रहोगे।
शुभ रंग : गोल्डन, शुभ अंक 9
सिंह राशि वालों पर थोड़ा इमोशन और सुस्ती तुम्हारे काम पर असर डाल सकती है, लेकिन पैसे की स्थिति फिर भी ठीक रहेगी। कम मेहनत में बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं। ट्रैवल करने का मन है तो अभी टाल दो, तो बेहतर रहेगा।
शुभ रंग : ऑरेंज, शुभ अंक 3
जो मौके मिल रहे हैं, उन्हें पूरी तरह भुना लो, फायदा ही फायदा मिलेगा। अगर ध्यान नहीं दिया या लापरवाह रहे, तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है। सोशल प्रोग्राम्स में हिस्सा लोगे, तो इज्जत बढ़ेगी।
शुभ रंग : लाइट ग्रीन, शुभ अंक 1
एनर्जी तो है लेकिन काम में लगातार बने रहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। कई तरह के ख्याल तुम्हारे फोकस को डिस्टर्ब करेंगे। रिश्तों में नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करते रहोगे, मगर थोड़ा सावधान रहो, धोखा मिल सकता है।
शुभ रंग : ग्रे, शुभ अंक 9
पार्टनरशिप में कुछ तनाव आ सकता है, लेकिन सूझबूझ और इमोशनल समझ से हालात संभाल लोगे। किस्मत साथ देगी, और खास लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा।
शुभ रंग : ब्राउन, शुभ अंक 5
मौके तो मिलेंगे, लेकिन उन्हें कामयाबी में बदलने में थोड़ी कमी भी रह सकती है, जिस वजह से मूड खराब हो सकता है। एक्सपर्ट बनने के लिए लगातार मेहनत में लगे रहो। आज कुछ जरूरी खर्च सामने आ सकता है, और ट्रैवल टालना ही अच्छा रहेगा।
शुभ रंग : पर्पल, शुभ अंक 6
थोड़े प्रयोग करना पसंद है, लेकिन साधारण रिजल्ट से तसल्ली नहीं हो पाएगी। रिश्तों में एक-दूसरे के लिए प्यार और इज्जत अच्छी रहेगी। निगेटिव सोच से दूर रहो, समय ठीक रहेगा।
शुभ रंग : लाल, शुभ अंक 8
अपने काम में लगातार मेहनत करते रहो, नतीजे बस आने ही वाले हैं। धीरज रखो, किसी की बातों में आकर पैसा खतरे में मत डालो। घर के बड़ों की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है।
शुभ रंग : मोरनी नीला, शुभ अंक 7
अपने काम में अनुशासन बनाए रखो। फालतू बातों में वक्त न गंवाओ। घर-परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी। सरकारी काम अटक रहे थे तो अब आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई में डाले गए मेहनत रंग लाएगी।
शुभ रंग : गोल्डन, शुभ अंक 4
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