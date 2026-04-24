Astrology Tips: घर में नहीं टिकता पैसा? राशि के हिसाब से करें ये उपाय और पाएं लक्ष्मी जी का आशीर्वाद

Astrology Tips: घर में पैसा न टिकना कई बार केवल कमाई का नहीं, बल्कि ऊर्जा और वातावरण का भी संकेत होता है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, कुछ छोटे-छोटे उपाय अपनाकर धन के प्रवाह को बेहतर बनाया जा सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर की साफ-सफाई, सकारात्मक ऊर्जा और सही दिशा का विशेष महत्व होता है। खासतौर पर शुक्रवार के दिन किए गए उपाय आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। राशि के अनुसार (Zodiac tips for wealth) किए गए उपाय और भी प्रभावी माने जाते हैं, जो जीवन में स्थिरता और समृद्धि ला सकते हैं।