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Astrology Tips: घर में नहीं टिकता पैसा? राशि के हिसाब से करें ये उपाय और पाएं लक्ष्मी जी का आशीर्वाद

Dhan Prapti ke Upay: कई लोग मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन पैसा घर में रुकता ही नहीं। कभी अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, तो कभी बचत बन ही नहीं पाती। ज्योतिष के अनुसार, आपकी राशि और ग्रहों की स्थिति भी धन की स्थिरता पर असर डालती है। अगर सही उपाय अपनाए जाएं, तो धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 24, 2026

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Astrology remedies for wealth|Chatgpt

Astrology Tips: घर में पैसा न टिकना कई बार केवल कमाई का नहीं, बल्कि ऊर्जा और वातावरण का भी संकेत होता है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, कुछ छोटे-छोटे उपाय अपनाकर धन के प्रवाह को बेहतर बनाया जा सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर की साफ-सफाई, सकारात्मक ऊर्जा और सही दिशा का विशेष महत्व होता है। खासतौर पर शुक्रवार के दिन किए गए उपाय आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। राशि के अनुसार (Zodiac tips for wealth) किए गए उपाय और भी प्रभावी माने जाते हैं, जो जीवन में स्थिरता और समृद्धि ला सकते हैं।

Money Attracting Remedies Vastu Tips: राशि अनुसार सरल उपाय

मेष और वृश्चिक

इन राशियों के स्वामी मंगल होते हैं। हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाकर सिंदूर चढ़ाएं। इससे साहस बढ़ता है और धन हानि कम होती है।

वृषभ और तुला

शुक्र ग्रह के प्रभाव वाली ये राशियां हैं। शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और खर्च संतुलित रहते हैं।

मिथुन और कन्या

बुध ग्रह से जुड़ी इन राशियों के लिए बुधवार का दिन खास होता है। गणेश जी की पूजा करें और हरी वस्तुओं का दान करें। इससे बुद्धि और धन दोनों में वृद्धि होती है।

कर्क

चंद्रमा के प्रभाव वाली इस राशि के लोग सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। इससे मानसिक शांति के साथ आर्थिक स्थिरता भी आती है।

सिंह

सूर्य के स्वामी होने के कारण रविवार को सूर्य को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आय के नए रास्ते खुलते हैं।

धनु और मीन

गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करें। पीले वस्त्र पहनें और पीली चीजों का दान करें। इससे भाग्य मजबूत होता है।

मकर और कुंभ

शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इससे शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं और धन संचय में मदद मिलती है।

Astrology Tips for Money: घर के लिए सामान्य अचूक उपाय

  • घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ-सुथरा रखें। यहीं से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। दरवाजे पर लक्ष्मी चरण पादुका लगाना शुभ माना जाता है।
  • धन रखने की तिजोरी को उत्तर दिशा में रखना लाभकारी होता है। यह दिशा कुबेर की मानी जाती है।
  • घर में टूटी या बंद घड़ियां, बेकार सामान और कबाड़ न रखें। ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और तरक्की में बाधा बनते हैं।
  • अगर घर में कहीं पानी टपक रहा है, तो उसे तुरंत ठीक कराएं। बहता पानी धन के अनावश्यक खर्च का संकेत देता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Updated on:

24 Apr 2026 03:39 pm

Published on:

24 Apr 2026 03:38 pm

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