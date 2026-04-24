Aaj Ka Rashifal 24 April : आज का राशिफल 24 अप्रैल 2026: दुर्गाष्टमी पर इन 5 राशियों की खुल सकती है किस्मत

Aaj Ka Rashifal 24 April 2026 : आज का राशिफल 24 अप्रैल 2026 : 24 अप्रैल 2026 का आज का राशिफल आपके दिन की दिशा तय करने में मदद करेगा। वैशाख शुक्ल अष्टमी, पुष्य नक्षत्र और शुभ योगों के प्रभाव से आज का दिन खास बन रहा है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानें सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कहता है आपका भाग्य और किन बातों का रखें विशेष ध्यान।