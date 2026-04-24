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Aaj Ka Rashifal 24 April : आज का राशिफल 24 अप्रैल 2026: दुर्गाष्टमी पर इन 5 राशियों की खुल सकती है किस्मत

Aaj Ka Horoscope 24 April 2026 : Aaj Ka Rashifal 24 April 2026: जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का दैनिक राशिफल, शुभ रंग, लकी नंबर और दिनभर के महत्वपूर्ण संकेत। आज दुर्गाष्टमी और बगलामुखी जयंती के शुभ अवसर पर क्या कहते हैं आपके सितारे?

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Apr 24, 2026

Aaj Ka Rashifal 24 April 2026

Aaj Ka Rashifal 24 April 2026 : आज का राशिफल 24 अप्रैल 2026

Aaj Ka Rashifal 24 April 2026 : आज का राशिफल 24 अप्रैल 2026 : 24 अप्रैल 2026 का आज का राशिफल आपके दिन की दिशा तय करने में मदद करेगा। वैशाख शुक्ल अष्टमी, पुष्य नक्षत्र और शुभ योगों के प्रभाव से आज का दिन खास बन रहा है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानें सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कहता है आपका भाग्य और किन बातों का रखें विशेष ध्यान।

आज का राशिफल मेष राशि | Today Horoscope Mesh Rashi

कार्यों की गति और परिणाम मन की अवस्था पर निर्भर करेंगे। चित शांत रखना होगा। एकाग्रता बढ़ाने के प्रयास करें। छोटी बातों पर दूसरों से उलझने से बचना होगा। सावधानियां रखी तो शानदार परिणाम प्राप्त होंगे।
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 5

आज का राशिफल वृषभ राशि | Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rash

कार्यस्थल पर बेहतर ऊर्जा के साथ टीमवर्क से कार्य करने का दिन है। व्यवसाय में आज किए सौदे भविष्य में अच्छा परिणाम दें सकते हैं। शारीरिक परिश्रम करने वालों को स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।
शुभ रंग : ऑफ़ व्हाईट
लकी नंबर : 8

आज का राशिफल मिथुन राशि | Today Horoscope Mithun Rashi

खास व्यावसायिक वार्ताएं सफल रहने की संभावना बन रही है। बेरोजगारों के लिए जॉब के लिए किए गए प्रयास सफल रहने के योग बन रहे हैं। भोजन में अनियमितता स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 6

आज का राशिफल कर्क राशि | Aaj Ka Rashifal kark Rashi

उच्च शिक्षा या नया सीखने के प्रयासों को सफलता मिलेगी। पेरेंट्स के साथ भावनात्मक बातचीत से पूर्णता महसूस करेंगे। आगामी कार्य योजनाओं के अनुरूप खुद को तैयार करने के लिए परिश्रम मैं व्यस्त रह सकते हैं।
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 9

आज का राशिफल सिंह राशि | Today Horoscope Singh Rashi

थोड़ी लापरवाही और भावनात्मक रूप से अपूर्णता का प्रभाव कार्यों पर दिखाई देगा। फिर भी आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। कम कार्य में अधिक सफलता के योग बन रहे हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।
शुभ रंग : ओरेंज कलर
लकी नंबर : 3

आज का राशिफल कन्या राशि | Aaj Ka Rashifal Kanya Rashi

दिन आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा। पिछले अर्जित किए लाभ से उत्साह हित रहेगें। शिक्षार्थी अपने लिए अनुशासित कार्यक्रम बनाने का प्रयास करेंगे। आवश्यकता के समय परिवार का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग : सिल्वर कलर
लकी नंबर : 9

आज का राशिफल तुला राशि | Aaj Ka Rashifal Tula Rashi

समान ऊर्जा के साथ कार्यों में निरंतरता बनाए रखना कठिन रहेगा। कई तरह के विचार कार्यों को प्रभावित करेंगे। भावनात्मक संबंधों में निकटता बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। विश्वास घात की संभावना बन रही है।
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 9

आज का राशिफल वृश्चिक राशि | Today Horoscope Vrishchik Rashi

साझेदारों में तनाव उभर कर आ सकते हैं। कूटनीति और भावनात्मक समझ से सभी को फिर से एक साथ लाने में सफल रहेंगे। भाग्य का समर्थन मिलेगा। विशिष्ट लोगों से मुलाकात की संभावना बन रही है।
शुभ रंग : ब्राऊन कलर
लकी नंबर : 5

आज का राशिफल धनु राशि | Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi

संभावनाओं को परिणाम में बदलने में कमी रह जाने के कारण निराश हो सकते हैं। विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। किसी खास मुद्दे पर बचत खर्च होने की संभावना बन रही है। आज यात्रा टालें।
शुभ रंग : पर्पल कलर
लकी नंबर : 6

आज का राशिफल मकर राशि | Aaj Ka Rashifal Makar Rashi

प्रयोगवादी होने के कारण सामान्य परिणाम से संतुष्ट होने में कठिनाई महसूस करेंगे। भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्रेम अच्छे स्तर पर होगा। नकारात्मक सोच से बचकर रहना होगा।
शुभ रंग : रेड कलर
लकी नंबर : 8

आज का राशिफल कुंभ राशि | Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashi

कार्यो में निरंतरता बनाए रखनी होगी। परिणाम बिल्कुल निकट हैं धर्य रखे दूसरों के प्रभाव में धन को जोखिम में डालने से बचना होगा। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति चिंताएं हो सकती हैं।
शुभ रंग : पिकॉक बल्यू कलर
लकी नंबर : 7

आज का राशिफल मीन राशि | Aaj Ka Rashifal Meen Rashi

कार्यों में अनुशासन बनाए रखना होगा। व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद करने से बचना होगा। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेगी। सरकारी कार्यों में रुकावटें दूर हो सकती हैं। शिक्षा में बेहतर रिजल्ट के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे।
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 4

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राशिफल 2026

Published on:

24 Apr 2026 05:55 am

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