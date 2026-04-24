Weekly Tarot Rashifal: साप्ताहिक टैरो राशिफल (26 अप्रैल-2 मई 2026): मेष से कन्या तक कैसा रहेगा आपका हफ्ता? किस राशि के लिए शुभ, किसके लिए कठिन?

Weekly Tarot Rashifal (26 April- 6 May 2026): 26 अप्रैल से 2 मई 2026 तक, इस सप्ताह के ऊर्जा संकेतों और ग्रहों के प्रभाव को समझने का खास अवसर लेकर आया है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आएगा, तो कुछ के लिए चुनौतियों से सीखने का समय रहेगा। खासतौर पर मेष राशि के जातकों की किस्मत चमक सकती है, जबकि कन्या राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। इस दौरान करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में हर राशि के लिए यह सप्ताह अलग-अलग अनुभव और संकेत लेकर आने वाला है।