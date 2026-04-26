Aaj Ka Rashifal 26 April : आज का राशिफल 26 अप्रैल 2026: मेष से मीन तक कैसा रहेगा दिन, पढ़ें पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 26 April 2026 : 26 अप्रैल 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा। इस दिन मघा नक्षत्र रात 08:27 बजे तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। ग्रहों की स्थिति भी आज के दिन को खास बना रही है। सूर्य मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में और राहु कुंभ राशि में स्थित हैं। इन ग्रहों की चाल का प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप से पड़ेगा। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से आज का राशिफल और समझते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।