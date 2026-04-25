Shani Vakri 2026: न्याय के देव शनि होंगे वक्री, 4 महीने 18 दिन तक तुला समेत 2 राशियों को मिल सकते हैं बड़े आर्थिक लाभ

Shani Vakri 2026: इस साल का एक बड़ा ज्योतिषीय बदलाव लेकर आ रहा है, जब न्याय के देव शनि लगभग 4 महीने 18 दिन (138 दिनों) तक वक्री रहेंगे। 27 जुलाई से मीन राशि में शुरू होने वाली यह वक्री चाल कई राशियों के जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकती है। जहां कुछ लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वहीं कुछ राशियों के लिए यह समय आर्थिक लाभ और नए अवसरों का द्वार खोलेगा। ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडेय के अनुसार, यह अवधि अतीत की गलतियों को सुधारने और जीवन को नई दिशा देने का मौका भी है। खासतौर पर तुला समेत कुछ राशियों के लिए यह समय अप्रत्याशित धन लाभ और प्रगति का संकेत दे रहा है।