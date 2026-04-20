Dwidwadash Yog 2026: बुद्धि और कर्म का मिलन, इन राशियों के लिए आएगा सफलता और धन का सुनहरा मौका

Dwidwadash Yog 2026: 8 मई 2026 को बनने वाला द्विद्वादश योग ज्योतिष की दृष्टि से एक बेहद खास और प्रभावशाली संयोग माना जा रहा है। इस दिन बुध और शनि के बीच बनने वाला विशेष कोण जीवन में बुद्धि और कर्म के संतुलन को मजबूत करेगा। इसका सीधा असर करियर, धन और निर्णय क्षमता पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशियों के लिए यह योग सफलता, तरक्की और आर्थिक लाभ के नए द्वार खोल सकता है। आइए जानते हैं इस खास योग का किन राशियों पर सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव पड़ने वाला है।