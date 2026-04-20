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धर्म/ज्योतिष

Panchang: आज का पंचांग 21 अप्रैल 2026: तिथि, नक्षत्र, राहुकाल, शुभ मुहूर्त और चौघड़िया

Aaj Ka Panchang 21 April 2026 : आज का पंचांग 21 अप्रैल 2026 (मंगलवार) जानें – तिथि, नक्षत्र, राहुकाल, चौघड़िया, शुभ मुहूर्त, दिशा शूल, चंद्र राशि और विशेष योग। विवाह मुहूर्त, जन्म राशिफल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय की पूरी जानकारी पढ़ें।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

Apr 20, 2026

Aaj Ka Panchang 21 April

Aaj Ka Panchang 21 April : 21 अप्रैल 2026 का पंचांग हिंदी में (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Aaj Ka Panchang 21 April 2026 : 21 अप्रैल 2026, मंगलवार का यह विस्तृत पंचांग आपके दिन को शुभ और सफल बनाने में सहायक है। इसमें तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राहुकाल, दिशा शूल और चौघड़िया जैसे सभी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय तत्व शामिल हैं। साथ ही, आज के विशेष व्रत, विवाह मुहूर्त और जन्म लेने वाले बच्चों की राशि व नामाक्षर की जानकारी भी दी गई है, जिससे आप अपने दिन की सही योजना बना सकते हैं।

आज का पंचांग मंगलवार 21 अप्रैल, 2026 | Aaj Ka Panchang 21 April 2026 :

  • विक्रम संवत् - 2083
  • संवत्सर नाम – रौद्र
  • शक संवत् – 1948
  • हिजरी सन् – 1447
  • मु. मास – 3 जिल्काद
  • अयन – उत्तरायण
  • ऋतु – ग्रीष्म ऋतु
  • मास – वैशाख
  • पक्ष – शुक्ल

आज का चौघड़िया

चौघड़िया प्रकारप्रारंभ समयसमाप्ति समयटिप्पणी
चर09:13 AM10:50 AMसामान्यतः शुभ
लाभ10:50 AM02:02 PMबहुत शुभ
अमृत10:50 AM02:02 PMअत्यंत शुभ
शुभ03:38 PM05:14 PMशुभ कार्यों के लिए उत्तम

दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 3.00 से 4.30 तक
तिथि – पंचमी तिथि अंतरात्रि 1.12 तक होगी तदुपरान्त षष्ठी तिथि होगी ।
नक्षत्र – मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 11.59 तक होगा तदुपरान्त आर्द्रा नक्षत्र होगा ।
योग – शोभन योग दिन 12.31 तक रहेगा तदुपरान्त अतिगंड योग रहेगा ।
करण – बव करण दिन 2.47 तक रहेगा तदुपरान्त बालव करण रहेगा।
विशिष्ट योग – यमघंट योग रात्रि 11-59 से सूयोदय तक, रवियोग रात्रि 11-59 से प्रारम्भ.
व्रत / दिवस विशेष – श्री आद्य शंकराचार्य जयंती, संत सूरदास जयंती, राष्ट्रीय वैशाख मास प्रारंभ, विवाह मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में,
चन्द्रमा – आज दिन 1.01 तक वृष राशि में होगा तदुपरान्त मिथुन राशि में प्रवेश होगा ।

आज जन्म लेने वाले बच्चे

  • आज दिन 1.01 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृष होगी तदुपरान्त मिथुन राशि होगी ।
  • आज रात्रि 11.59 तक जन्म लेने वाले बच्चों का मृगशिरा नक्षत्र होगा तदुपरान्त आर्द्रा नक्षत्र होगा ।
  • आज रात्रि 11.59 तक जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा तदुपरान्त रजत पाद होगा ।
  • आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर वे, वो, क, की, कु, घ पर रखे जा सकते हैं।

वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं. वृष राशि में जन्मे बच्चे सौम्य स्वभाव, सहनशील, धैर्यवान, शीतल स्वभाव वाले, कलात्मक, रसिक प्रवृत्ति वाले, तेजस्वी, संघर्षशील, हठी, स्वाभिमानी, दयालु, कृतज्ञ, माता पिता व गुरु भक्त, आकर्षक, ऐश्वर्य युक्त, आभूषण आदि अलंकरण प्रिय होते हैं.

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं. मिथुन राशि में जन्मे बच्चे बुद्धिमान, कुशल व्यापारी, गणितज्ञ, चतुर, निडर, अच्छे वक्ता, त्वरित बुद्धि वाले, कलाकार, आत्म केन्द्रित होते हैं. ये पढ़ाई में अच्छे होते हैं और लेखक, कविताकार और बौद्धिक कार्य करने वाले होते हैं।

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Published on:

20 Apr 2026 12:30 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchang: आज का पंचांग 21 अप्रैल 2026: तिथि, नक्षत्र, राहुकाल, शुभ मुहूर्त और चौघड़िया

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