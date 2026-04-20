Panchang: आज का पंचांग 21 अप्रैल 2026: तिथि, नक्षत्र, राहुकाल, शुभ मुहूर्त और चौघड़िया

दिशा शूल - आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 3.00 से 4.30 तक

तिथि – पंचमी तिथि अंतरात्रि 1.12 तक होगी तदुपरान्त षष्ठी तिथि होगी ।

नक्षत्र – मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 11.59 तक होगा तदुपरान्त आर्द्रा नक्षत्र होगा ।

योग – शोभन योग दिन 12.31 तक रहेगा तदुपरान्त अतिगंड योग रहेगा ।

करण – बव करण दिन 2.47 तक रहेगा तदुपरान्त बालव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – यमघंट योग रात्रि 11-59 से सूयोदय तक, रवियोग रात्रि 11-59 से प्रारम्भ.

व्रत / दिवस विशेष – श्री आद्य शंकराचार्य जयंती, संत सूरदास जयंती, राष्ट्रीय वैशाख मास प्रारंभ, विवाह मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में,

चन्द्रमा – आज दिन 1.01 तक वृष राशि में होगा तदुपरान्त मिथुन राशि में प्रवेश होगा ।