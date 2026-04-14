Shadi Ke Shubh Muhurat 2026 :15 अप्रैल से 14 मई तक 16 शुभ विवाह मुहूर्त, अप्रैल से दिसंबर तक पूरी डेट लिस्ट यहां देखें

Shadi Ke Shubh Muhurat 2026 : भारतीय परंपराओं में शादी-ब्याह का समय सिर्फ कैलेंडर से नहीं, बल्कि ग्रह-नक्षत्रों से तय होता है। लंबे इंतजार के बाद अब वह पल आ गया है जिसका हर परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था खरमास समाप्त हो चुका है, और 15 अप्रैल से एक बार फिर शुभ कार्यों की शुरुआत होने जा रही है।