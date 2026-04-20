Tarot Rashifal: 21 अप्रैल टैरो भविष्यवाणी: मेष-सिंह को मिलेगा बड़ा फायदा, वृषभ और मिथुन के लिए चुनौती भरा दिन

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 April 2026: टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, 21 अप्रैल का दिन ग्रहों और ऊर्जा के खास बदलाव के साथ कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। यह परिवर्तन करियर, आर्थिक स्थिति और निजी जीवन पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। कुछ राशियों को जहां नए अवसर और सफलता के संकेत मिल रहे हैं, वहीं कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर फैसले लेते समय संयम और समझदारी बेहद जरूरी होगी। आइए जानते हैं आज का टैरो राशिफल और किन राशियों के लिए दिन रहेगा खास।