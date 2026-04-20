Aaj Ka Rashifal 20 April: आज का राशिफल: नई शुरुआत और सुनहरे अवसरों का दिन, जानें आपकी राशि के लिए क्या है खास?

Aaj Ka Rashifal 20 April 2026 : आज का राशिफल 20 अप्रैल 2026 : 20 अप्रैल 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास और शुभ संयोगों से भरपूर रहने वाला है। इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग, अमृतसिद्धि योग और रवियोग जैसे दुर्लभ और प्रभावशाली योग बन रहे हैं, जो सफलता, धन लाभ और शुभ परिणामों के संकेत देते हैं। साथ ही रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में परिवर्तन और वृष राशि में चंद्रमा की उपस्थिति इस दिन की ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बना रही है। ऐसे में यह दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत, प्रगति और अवसरों का द्वार खोल सकता है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।