Saptahik Tarot Rashifal (19-25 April 2026): तुला और वृश्चिक के लिए सफलता के संकेत, मीन को होगा बड़ा लाभ, जानें बाकी राशियों का हाल

Saptahik Tarot Rashifal (19-25 April 2026): 12 से 18 अप्रैल 2026 का यह सप्ताह खास रहने वाला है, क्योंकि इसकी शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ प्रभाव से हो रही है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, इस सप्ताह ग्रहों और ऊर्जा का बदलाव कई राशियों के जीवन में सकारात्मक संकेत लेकर आएगा। खासतौर पर तुला और वृश्चिक राशि के लिए सफलता के योग बन रहे हैं, वहीं मीन राशि को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। हालांकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की भी जरूरत है। आइए जानते हैं इस सप्ताह का पूरा टैरो राशिफल और सभी राशियों पर इसका प्रभाव।