Weekly Tarot Rashifal (19-25 April 2026): सप्ताह की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ संयोग से, मेष और कर्क के लिए शानदार सप्ताह, करियर-धन में मिलेगी बड़ी सफलता

टैरो साप्ताहिक राशिफल 19 से 25 अप्रैल 2026|Patrika
Weekly Tarot Rashifal (19-25 April 2026): 19 से 25 अप्रैल 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ संयोग से हो रही है। इस पावन प्रभाव के कारण कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। खासतौर पर मेष और कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और धन के मामले में बड़ी सफलता लेकर आ सकता है। नए अवसर, आर्थिक लाभ और रुके हुए काम पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह का टैरो राशिफल और सभी राशियों पर इसका प्रभाव।
इस सप्ताह आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। खासकर क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को पहचान और सराहना मिल सकती है। काम में संतुष्टि रहेगी और मन भी शांत रहेगा। बस स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।
इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है। जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर मतभेद होने की संभावना है। ऐसे में बातचीत और समझदारी से रिश्तों को संभालना जरूरी होगा। सेहत भी थोड़ी कमजोर रह सकती है, इसलिए खुद का ध्यान रखें।
यह सप्ताह आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी या करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इस समय बनाए गए संपर्क भविष्य में काफी काम आएंगे। बस अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, उन्हें आपकी जरूरत पड़ सकती है।
इस हफ्ते आपका व्यक्तित्व निखरकर सामने आएगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपके काम की सराहना होगी। सम्मान या पुरस्कार मिलने के योग भी बन रहे हैं। परिवार के साथ कहीं घूमने-फिरने या यात्रा का प्लान बन सकता है, यहां तक कि विदेश यात्रा के संकेत भी हैं।
धन के मामले में यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कोशिशों के बावजूद आर्थिक स्थिति में सुधार धीमा रहेगा। कुछ खर्च सामाजिक या धार्मिक कार्यों में हो सकते हैं। परिवार, खासकर मातृ पक्ष से जुड़े किसी आयोजन में रुकावट आ सकती है।
इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपको पहचान और सम्मान मिलने के पूरे योग हैं। कामकाज में संतुलन बना रहेगा और आप खुद को संतुष्ट महसूस करेंगे। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया समय आपको नई ऊर्जा देगा। माहौल खुशनुमा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा।
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