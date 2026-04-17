Weekly Tarot Rashifal (19-25 April 2026): सप्ताह की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ संयोग से, मेष और कर्क के लिए शानदार सप्ताह, करियर-धन में मिलेगी बड़ी सफलता

Weekly Tarot Rashifal (19-25 April 2026): 19 से 25 अप्रैल 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ संयोग से हो रही है। इस पावन प्रभाव के कारण कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। खासतौर पर मेष और कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और धन के मामले में बड़ी सफलता लेकर आ सकता है। नए अवसर, आर्थिक लाभ और रुके हुए काम पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह का टैरो राशिफल और सभी राशियों पर इसका प्रभाव।