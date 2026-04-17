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Weekly Tarot Rashifal (19-25 April 2026): सप्ताह की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ संयोग से, मेष और कर्क के लिए शानदार सप्ताह, करियर-धन में मिलेगी बड़ी सफलता

Saptahik Tarot Rashifal (19-25 April 2026): अक्षय तृतीया के शुभ संयोग के साथ शुरू हो रहा यह सप्ताह कई राशियों के लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आया है। आइए जानते हैं, टैरो कार्ड्स के अनुसार यह सप्ताह आपके लिए क्या संकेत दे रहा है...

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 17, 2026

April Weekly Rashifal 2026, Astrology Weekly Horoscope

टैरो साप्ताहिक राशिफल 19 से 25 अप्रैल 2026|Patrika

Weekly Tarot Rashifal (19-25 April 2026): 19 से 25 अप्रैल 2026 का साप्ताहिक टैरो राशिफल बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत अक्षय तृतीया के शुभ संयोग से हो रही है। इस पावन प्रभाव के कारण कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। खासतौर पर मेष और कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और धन के मामले में बड़ी सफलता लेकर आ सकता है। नए अवसर, आर्थिक लाभ और रुके हुए काम पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह का टैरो राशिफल और सभी राशियों पर इसका प्रभाव।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह आप खुद को पहले से ज्यादा ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। खासकर क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को पहचान और सराहना मिल सकती है। काम में संतुष्टि रहेगी और मन भी शांत रहेगा। बस स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है। जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर मतभेद होने की संभावना है। ऐसे में बातचीत और समझदारी से रिश्तों को संभालना जरूरी होगा। सेहत भी थोड़ी कमजोर रह सकती है, इसलिए खुद का ध्यान रखें।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Card Readings)

यह सप्ताह आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है। नौकरी या करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इस समय बनाए गए संपर्क भविष्य में काफी काम आएंगे। बस अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें, उन्हें आपकी जरूरत पड़ सकती है।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

इस हफ्ते आपका व्यक्तित्व निखरकर सामने आएगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपके काम की सराहना होगी। सम्मान या पुरस्कार मिलने के योग भी बन रहे हैं। परिवार के साथ कहीं घूमने-फिरने या यात्रा का प्लान बन सकता है, यहां तक कि विदेश यात्रा के संकेत भी हैं।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

धन के मामले में यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कोशिशों के बावजूद आर्थिक स्थिति में सुधार धीमा रहेगा। कुछ खर्च सामाजिक या धार्मिक कार्यों में हो सकते हैं। परिवार, खासकर मातृ पक्ष से जुड़े किसी आयोजन में रुकावट आ सकती है।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपको पहचान और सम्मान मिलने के पूरे योग हैं। कामकाज में संतुलन बना रहेगा और आप खुद को संतुष्ट महसूस करेंगे। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया समय आपको नई ऊर्जा देगा। माहौल खुशनुमा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

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Updated on:

17 Apr 2026 02:59 pm

Published on:

17 Apr 2026 02:30 pm

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