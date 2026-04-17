Saptahik Rashifal 19 To 25 April 2026 : साप्ताहिक राशिफल 19 से 25 अप्रैल : मेष से कन्या तक किसे मिलेगा लाभ, किसे बरतनी होगी सावधानी

इस सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में आपके गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे। संतान से जुड़ी कोई समस्या आपके लिए चिंता का बड़ा कारण बनेगी। नौकरीपेशा लोगों पर अचानक काम का बोझ बढ़ सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को इस दौरान पैसों का लेन-देन करते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप अपना कारोबार बढ़ाने की सोच रहे हैं तो अपने शुभचिंतकों की सलाह के बिना इस दिशा में कदम न उठाएं।