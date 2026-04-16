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Guru Gochar 2026 Kark Rashi: कर्क में गुरु का गोचर 2026: इन 6 राशियों के लिए शुरू होगा 12 साल का सबसे सुनहरा समय

Jupiter Transit Cancer : 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो 12 साल बाद बनने वाला शक्तिशाली राजयोग है। जानिए किन 6 राशियों को मिलेगा धन, करियर में सफलता और भाग्य का पूरा साथ।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 16, 2026

Guru Gochar 2026 Kark Rashi

Guru Gochar 2026 Kark Rashi : कर्क में गुरु गोचर 2026: इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, 12 साल बाद बनेगा राजयोग (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Guru Gochar 2026 Kark Rashi: ज्योतिष जगत में सबसे बड़े और शुभ ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति जल्द ही एक ऐसी चाल चलने वाले हैं, जो पिछले एक दशक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी। 2 जून 2026 को गुरु अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति यानी उच्च राशि (Jupiter Transit Cancer) कर्क में प्रवेश करेंगे।

यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। गुरु का यह राजयोग पूरे 12 साल के इंतजार के बाद लौट रहा है। जब गुरु कर्क राशि में होते हैं, तो वे अपनी उच्चतम क्षमता में होते हैं, यानी वे छप्पर फाड़कर सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करते हैं।

गुरु गोचर 2026 क्या है और क्यों है खास?

पिछले कुछ वर्षों से गुरु वृषभ और मिथुन जैसी राशियों में थे, जहां वे थोड़े असहज महसूस कर रहे थे। इसके कारण दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता और भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब, गुरु अपने घर (कर्क) में आ रहे हैं, जिससे बैंकिंग सेक्टर, वैश्विक अर्थव्यवस्था और लोगों के निजी जीवन में संतुलन और तरक्की वापस आएगी।

(वीडियो सोर्स : Kundli Tv)

खास बात: इस बार गुरु अतिचारी (तेज गति) में रहेंगे। इसका मतलब है कि बदलाव बहुत तेजी से और तीव्रता के साथ होंगे। यह वक्त किसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह होगा तरक्की तो बहुत मिलेगी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी होगा कि आपको संभलने का मौका कम मिलेगा।

ये 6 राशियां बनेंगी भाग्यशाली | 6 lucky zodiac signs in 2026

मिथुन (Gemini): बैंक बैलेंस में आएगा भारी उछाल

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय धन के भंडार भरने वाला है। आपकी आय के एक से अधिक स्रोत (Multiple Income Streams) बनेंगे। जो लोग कर्ज या कानूनी विवादों में फंसे थे, उन्हें राहत मिलेगी। कंसल्टिंग और टीचिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों की चांदी होने वाली है।

कर्क (Cancer): खुद गुरु आ रहे हैं आपके द्वार

चूंकि गुरु आपकी ही राशि के लग्न भाव में होंगे, इसलिए आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। अविवाहितों के विवाह के योग बनेंगे और करियर में ऐसी स्थिरता आएगी जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। आपका मान-सम्मान और सामाजिक कद बढ़ेगा।

कन्या (Virgo): इच्छाएं होंगी पूरी, मिलेगा अपनों का साथ

कन्या राशि के लिए गुरु 11वें भाव (लाभ भाव) को सक्रिय करेंगे। आपकी सालों पुरानी अधूरी इच्छाएं अब पूरी हो सकती हैं। बड़े भाई-बहनों और दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा। नेटवर्किंग से आपको बड़ा आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है।

वृश्चिक (Scorpio): भाग्य का मिलेगा 'गोल्डन टिकट'

आपके लिए यह गोचर भाग्य के द्वार खोल देगा। आपकी किस्मत का सितारा इतना बुलंद होगा कि कम मेहनत में भी बड़े परिणाम मिलेंगे। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। यह आपके जीवन का सबसे शानदार फेज साबित हो सकता है।

मकर (Capricorn): बिजनेस और पार्टनरशिप में महा-लाभ

व्यापार करने वालों के लिए यह समय जैकपॉट जैसा है। नए पार्टनर जुड़ेंगे और आपका कारोबार विस्तार पकड़ेगा। वैवाहिक जीवन में चली आ रही कड़वाहट खत्म होगी और रिश्तों में नई मिठास आएगी।

मीन (Pisces): रचनात्मकता और संतान सुख

मीन राशि वालों के लिए गुरु का 5वें भाव में होना किसी चमत्कार से कम नहीं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड, यूट्यूब या ब्लॉगिंग में हैं, उनका कंटेंट रातों-रात वायरल हो सकता है। साथ ही यह समय शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव को भी कम करेगा, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी।

क्या सावधानी रखें?

भले ही यह गोचर 6 राशियों के लिए स्वर्णिम है, लेकिन गुरु की 'तेज रफ्तार' के कारण निवेश के मामले में जल्दबाजी न करें। साथ ही, जिनकी कुंडली में गुरु 6वें, 8वें या 12वें भाव में हैं, उन्हें सेहत और खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए।

उपाय: अगर आप इस गोचर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और केसर का तिलक लगाएं।

2 जून 2026 से जुलाई 2027 तक का यह समय खुद को साबित करने और सपनों को सच करने का है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Grah Gochar

Published on:

16 Apr 2026 12:21 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Guru Gochar 2026 Kark Rashi: कर्क में गुरु का गोचर 2026: इन 6 राशियों के लिए शुरू होगा 12 साल का सबसे सुनहरा समय

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