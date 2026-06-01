Budh Gochar 2026: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ और करियर में स्थिरता के योग

बुध गोचर 2026: मिथुन राशि में बुध का गोचर लाएगा बड़ा बदलाव | फोटो सोर्स: AI Generated
Budh Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले बुध ग्रह ने 29 मई को सुबह 11:14 बजे अपनी ही स्वराशि मिथुन में गोचर (Mercury Transit In Gemini) शुरू कर दिया है। बुद्धि, विवेक और वाणी के कारक बुध देव आगामी 22 जून की दोपहर तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। मानव शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों को प्रभावित करने वाला यह गोचर (Budh Gochar 2026) हर राशि के जातकों के जीवन में वैचारिक और आर्थिक बदलाव लेकर आएगा। ज्योतिर्विद राजेंद्र मुंजाल के इस विशेष विश्लेषण में जानिए कि आपकी चंद्र राशि (Moon Sign) पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है और अशुभ प्रभावों से बचने के क्या उपाय हैं
बुध तीसरे भाव (Third House) में गोचर करेगा, जो पराक्रम, भाई-बहनों और यश का भाव है। मेष राशि के जातकों को अच्छा सहयोग मिलेगा; उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी।
उपाय: इस गोचर काल के दौरान उन्हें अपने दांत साफ करने के लिए फिटकरी (Alum) का उपयोग करना चाहिए। यदि संभव हो, तो 7 पीली कौड़ियां बहते जल में प्रवाहित करें।
बुध दूसरे भाव (Second House) में गोचर करेगा; यह धन और स्वभाव से जुड़ा भाव है। वृषभ राशि के जातकों को देवी भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
उपाय: उन्हें अपने पास चांदी की कोई ठोस वस्तु धारण करके रखनी चाहिए।
बुध लग्न भाव में (First House) गोचर करेगा। यह भाव व्यक्ति के अपने शरीर (व्यक्तित्व) से जुड़ा होता है। यह आपको भौतिक सुखों का आशीर्वाद देगा, जिससे आप इस अवधि का भरपूर आनंद ले पाएंगे। आपका करियर और आर्थिक स्थिरता अच्छी बनी रहेगी। उपाय: गौरैयों को भीगी हुई हरी मूंग खिलाएं, अथवा किसी ऐसे मंदिर में दान करें जहां 'लंगर' (सामुदायिक रसोई) की व्यवस्था हो।
बुध बारहवें भाव (Twelfth House) में गोचर करेगा, जिसे व्यय और शय्या सुख (भोग-विलास) का भाव माना जाता है। इस गोचर के दौरान आप आलस महसूस कर सकते हैं, और अपना काम निकलवाने के लिए असत्य (झूठ) का सहारा ले सकते हैं। ऐसा करने से आपको बुरे सपने (दुःस्वप्न) आ सकते हैं।
उपाय:अतः जान-बूझकर झूठ बोलने से बचें और अपने गले में एक पीला धागा धारण करें।
बुध ग्यारहवें भाव (Eleventh House) में गोचर करेगा। यह आय और इच्छा-पूर्ति का भाव है। इसके प्रभाव से आय में वृद्धि तो हो सकती है, लेकिन साथ ही अनावश्यक (व्यर्थ का) खर्च भी बढ़ सकता है।
उपाय: अपने नुकसान से बचने के लिए, तांबे का एक सिक्का अपने पास धारण करें।
बुध का गोचर दशम भाव (Tenth House) में होगा। यह करियर, राज-काज (सरकारी मामलों) और पिता से जुड़ा भाव है। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए, आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।
उपाय: प्रतिदिन 'सप्तश्लोकी दुर्गा' का पाठ करना चाहिए।
बुध का गोचर भाग्य भाव (Nine House) में होगा। और वह पुरानी कहावत याद रखें: जैसा बोओगे, वैसा काटोगे। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें।
उपाय: अपने पास लाल रंग की तीन छोटी लोहे की गोलियां रखें।
बुध ग्रह 'आयु भाव' (Eighth House)में गोचर करेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बशर्ते आप इस बात का ध्यान रखें कि क्या खाना है, कितना खाना है और नियमित व्यायाम करें।
उपाय: चींटियों के खाने के लिए, एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ी पिसी हुई शक्कर भरकर ज़मीन के नीचे दबा दें।
बुध ग्रह सातवें भाव (Seventh House) में गोचर करेगा। यह भाव साझेदारी और जीवनसाथी से संबंधित है। अदालती मामलों, अन्य वित्तीय मामलों और यहां तक कि समुद्री यात्राओं में भी अच्छा सहयोग मिलने की उम्मीद है।
उपाय: भीगी हुई मूंग दाल का दान करें।
इस राशि के लिए बुध ग्रह छठे भाव (Sixth House) में गोचर करेगा। छठा भाव मित्रता, विरोधी, स्वास्थ्य और ऋण को दर्शाता है। इस दौरान मित्रों से भी सहयोग मिलना कठिन हो सकता है, इसलिए लालच से बचें। मित्रों का सहयोग मुश्किल से मिलेगा और शत्रुओं से सावधान रहें।
उपाय: जमीन के नीचे थोड़ा दूध डालें। इससे आपको सहयोग और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।
कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर पांचवें त्रिकोण भाव (Fifth House) में होगा, जो संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से संबंध रखता है। यह गोचर आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। इस अनुकूल समय को और बेहतर बनाने की जरूरत है।
उपाय: इस अच्छे समय को और भी बेहतर बनाने के लिए गायों की सेवा करें।
आपकी राशि के जातकों के लिए बुध देव चौथे भाव (Fourth House) से होकर गुजरेंगे, जो भूमि, भवन, वाहन और माता का सुख दर्शाता है। इस गोचर काल में आपको अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए धैर्य रखना होगा और कड़ी मेहनत पर भरोसा करना होगा। भावुकता में आकर निर्णय न लें।
उपाय: अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
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