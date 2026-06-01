Budh Gochar 2026: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ और करियर में स्थिरता के योग

Budh Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले बुध ग्रह ने 29 मई को सुबह 11:14 बजे अपनी ही स्वराशि मिथुन में गोचर (Mercury Transit In Gemini) शुरू कर दिया है। बुद्धि, विवेक और वाणी के कारक बुध देव आगामी 22 जून की दोपहर तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। मानव शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों को प्रभावित करने वाला यह गोचर (Budh Gochar 2026) हर राशि के जातकों के जीवन में वैचारिक और आर्थिक बदलाव लेकर आएगा। ज्योतिर्विद राजेंद्र मुंजाल के इस विशेष विश्लेषण में जानिए कि आपकी चंद्र राशि (Moon Sign) पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है और अशुभ प्रभावों से बचने के क्या उपाय हैं