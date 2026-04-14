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Brihaspati Kripa Blessed Zodiac Signs: धनु, कर्क और मीन राशि पर रहती है गुरु की खास मेहरबानी, करियर-कारोबार में मिलती है मनचाही सफलता

Dev Guru Blessings: देव गुरु बृहस्पति को सनातन धर्म में संपत्ति, ज्ञान और समृद्धि का कारक माना जाता है। इनकी कृपा से करियर, कारोबार और पारिवारिक जीवन में विशेष सफलता मिलती है। आइए जानते हैं उन 3 राशियों के बारे में, जिन पर गुरु विशेष रूप से मेहरबान रहते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 14, 2026

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इन 3 राशियों पर खास मेहरबान रहते हैं गुरु देव|Gemini

Brihaspati Kripa Blessed Zodiac Signs: देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, जिनकी कृपा से जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब गुरु मजबूत स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति को करियर, कारोबार और पारिवारिक जीवन में विशेष सफलता मिलती है। गुरुवार का दिन विशेष रूप से बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा और उपायों से गुरु की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। ऐसे में कुछ राशियां ऐसी मानी जाती हैं, जिन पर बृहस्पति का आशीर्वाद विशेष रूप से बना रहता है और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं।

Brihaspati Grah Ka Mahatva: ज्योतिष में बृहस्पति का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा और धन का कारक ग्रह कहा गया है। यदि कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति को जीवन में मान-सम्मान, उन्नति और स्थिरता मिलती है। यही वजह है कि लोग गुरु की कृपा पाने के लिए गुरुवार का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं।

धनु राशि

धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति देव हैं, इसलिए इस राशि के जातकों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। ये लोग स्वभाव से आशावादी, ज्ञानप्रिय और दूरदर्शी होते हैं। करियर और व्यापार में इन्हें समय-समय पर अच्छे अवसर मिलते हैं, जिससे ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं।

मीन राशि

मीन राशि भी बृहस्पति की ही राशि है, इसलिए इस पर गुरु का आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से रहता है। इस राशि के लोग संवेदनशील, दयालु और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें जीवन में धन लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक सुख का अच्छा संतुलन मिलता है।

कर्क राशि

कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, जो इस राशि को विशेष बनाता है। कर्क राशि के जातकों को जीवन में सुख-सौभाग्य, परिवार का साथ और वंश वृद्धि का लाभ मिलता है। ये लोग धार्मिक कार्यों और यात्राओं में भी रुचि रखते हैं, जिससे इनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

Brihaspati Kripa Pane Ke Upay: कैसे पाएं गुरु की कृपा

यदि आप भी बृहस्पति देव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना, पीली वस्तुओं का दान करना और भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करना लाभकारी माना जाता है। सच्ची श्रद्धा और नियमितता से किए गए ये उपाय जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

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Sun Sign Astrology, Surya Rashi,

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Published on:

14 Apr 2026 12:03 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Brihaspati Kripa Blessed Zodiac Signs: धनु, कर्क और मीन राशि पर रहती है गुरु की खास मेहरबानी, करियर-कारोबार में मिलती है मनचाही सफलता

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