Brihaspati Kripa Blessed Zodiac Signs: धनु, कर्क और मीन राशि पर रहती है गुरु की खास मेहरबानी, करियर-कारोबार में मिलती है मनचाही सफलता

Brihaspati Kripa Blessed Zodiac Signs: देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, भाग्य और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, जिनकी कृपा से जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब गुरु मजबूत स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति को करियर, कारोबार और पारिवारिक जीवन में विशेष सफलता मिलती है। गुरुवार का दिन विशेष रूप से बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा और उपायों से गुरु की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। ऐसे में कुछ राशियां ऐसी मानी जाती हैं, जिन पर बृहस्पति का आशीर्वाद विशेष रूप से बना रहता है और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं।