14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर केवल गजकेसरी योग ही नहीं, बन रहे हैं 4 बेहद खास राजयोग, जानें किन राशियों को मिलेगा फायदा

Akshaya Tritiya on April 19 2026 Rajyogs: अक्षय तृतीया 2026 इस बार बेहद खास मानी जा रही है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन सिर्फ गजकेसरी योग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई शक्तिशाली राजयोगों का संगम भी देखने को मिलेगा। यही कारण है कि इस दिन को नई शुरुआत, निवेश और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी माना जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Apr 14, 2026

akshaya tritiya 2026, akshaya tritiya kab hai 2026

Akshaya tritiya par grah gochar ka prabhav|Gemeini

Akshaya Tritiya 2026 RajYog: अक्षय तृतीया 2026 इस बार बेहद खास और दुर्लभ संयोगों के साथ आने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी 19 अप्रैल, रविवार को यह पावन पर्व मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन सतयुग और त्रेतायुग का आरंभ हुआ था, भगवान परशुराम का अवतार हुआ और मां गंगा का धरती पर आगमन भी इसी तिथि से जुड़ा माना जाता है।ज्योतिष दृष्टि से देखें तो इस साल अक्षय तृतीया और भी अधिक शुभ बन रही है, क्योंकि इस दिन गजकेसरी योग के साथ-साथ चार शक्तिशाली राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में यह दिन न सिर्फ पूजा-पाठ और दान के लिए, बल्कि धन, तरक्की और नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी बेहद फलदायी साबित हो सकता है।

Akshaya Tritiya 2026 Muhurat: तिथि और शुभ मुहूर्त

इस वर्ष तृतीया तिथि 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:49 बजे से शुरू होकर 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7:27 बजे तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर पर्व 19 अप्रैल, रविवार को मनाया जाएगा।पूजा का सबसे शुभ समय सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि लगभग 1 घंटा 31 मिनट है।

Akshaya Tritiya Rajyogs: बन रहे हैं खास योग और उनका महत्व

योग का नामक्या दर्शाता है
गजकेसरी योगगुरु और चंद्रमा की युति से धन, सुख और समृद्धि में वृद्धि
त्रिपुष्कर योगइस योग में किया गया निवेश कई गुना लाभ दे सकता है
सर्वार्थ सिद्धि योगहर कार्य में सफलता और मनोकामनाओं की पूर्ति का संकेत
शश और मालव्य योगकरियर में उन्नति, ऐश्वर्य और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी
रवि योगमान-सम्मान में वृद्धि और स्वास्थ्य में सुधार

Rashifal: किन राशियों को मिलेगा लाभ

मेष राशि (Aries)

यह समय आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। करियर में तरक्की के नए मौके मिलेंगे, प्रॉपर्टी से लाभ होगा और लंबे समय से अटके काम तेजी से पूरे होने लगेंगे।

तुला राशि (Libra)

व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी।

धनु राशि (Sagittarius)

नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी और करियर में तेजी से उन्नति होगी।

वृषभ राशि (Taurus)

जीवन में सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

सिंह राशि (Leo)

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Akshaya Tritiya 2026: सोना-चांदी खरीदने का महाशुभ दिन, 20 अप्रैल को बन रहे हैं धन-वृद्धि के कई योग
धर्म और अध्यात्म
Akshaya Tritiya, Akshaya Tritiya 2024, Auspicious Yogas,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

Updated on:

14 Apr 2026 11:47 am

Published on:

14 Apr 2026 11:04 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर केवल गजकेसरी योग ही नहीं, बन रहे हैं 4 बेहद खास राजयोग, जानें किन राशियों को मिलेगा फायदा

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shani Sade Sati Effects : साढ़े साती के 3 चरण: उदय, शिखर और अस्त, जानें 2026 में आपकी राशि पर कौन सा फेज भारी है

Shani Sade Sati Effects
धर्म और अध्यात्म

Pradosh Vrat Kab Hai : प्रदोष व्रत संग मासिक शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग, भद्राकाल का रखें खास ध्यान, यहां जानें सही मुहूर्त

Pradosh Vrat Kab Hai
धर्म और अध्यात्म

Garuda Purana Secrets: घर में किसी की मृत्यु के बाद ही क्यों पढ़ा जाता है गरुड़ पुराण? जिंदा रहते क्यों नहीं पढ़ते, जानें सच्चाई

Garuda Purana Truth, Garuda Purana Secrets,
धर्म और अध्यात्म

Panchang: आज का पंचांग 14 अप्रैल 2026 (मंगलवार): वैशाख संक्रांति, चौघड़िया, राहुकाल, शुभ मुहूर्त व अम्बेडकर जयंती विशेष

Aaj Ka Panchang 14 April 2026
धर्म/ज्योतिष

Ekadashi Vrat : एक दिन का एकादशी व्रत आपको 10,000 साल की तपस्या का फल दे सकता है

Varuthini Ekadashi 2026
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.