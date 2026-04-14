Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर केवल गजकेसरी योग ही नहीं, बन रहे हैं 4 बेहद खास राजयोग, जानें किन राशियों को मिलेगा फायदा

Akshaya Tritiya 2026 RajYog: अक्षय तृतीया 2026 इस बार बेहद खास और दुर्लभ संयोगों के साथ आने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी 19 अप्रैल, रविवार को यह पावन पर्व मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसी दिन सतयुग और त्रेतायुग का आरंभ हुआ था, भगवान परशुराम का अवतार हुआ और मां गंगा का धरती पर आगमन भी इसी तिथि से जुड़ा माना जाता है।ज्योतिष दृष्टि से देखें तो इस साल अक्षय तृतीया और भी अधिक शुभ बन रही है, क्योंकि इस दिन गजकेसरी योग के साथ-साथ चार शक्तिशाली राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में यह दिन न सिर्फ पूजा-पाठ और दान के लिए, बल्कि धन, तरक्की और नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी बेहद फलदायी साबित हो सकता है।