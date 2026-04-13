Chandra Gochar Effect: अक्षय तृतीया पर चंद्रमा करेंगे कमाल, इन 3 राशियों को मिलेगा पैसा और सफलता, जानें क्या खरीदना रहेगा आपके लिए सबसे शुभ

Chandra Gochar Effect: इस साल अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2026)का पर्व बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस शुभ दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करने जा रहे हैं। 19 अप्रैल को दोपहर 12 बजकर 32 मिनट पर होने वाला यह गोचर कई राशियों के लिए किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है। चंद्रमा की उच्च स्थिति के कारण अक्षय तृतीया और इसके बाद के कुछ दिनों तक विशेष रूप से तीन राशियों को धन, सफलता और शुभ अवसरों का लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां और इस दिन क्या खरीदना आपके लिए रहेगा सबसे शुभ।