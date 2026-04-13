13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Chandra Gochar Effect: अक्षय तृतीया पर चंद्रमा करेंगे कमाल, इन 3 राशियों को मिलेगा पैसा और सफलता, जानें क्या खरीदना रहेगा आपके लिए सबसे शुभ

Akshaya Tritiya 2026 Special: अक्षय तृतीया पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में कुछ राशियों के लिए यह दिन बेहद शुभ साबित हो सकता है। खासतौर पर सुबह के समय किया गया कार्य और खरीदारी आपके लिए लाभदायक रह सकती है। आइए जानते हैं इस दिन आपके लिए क्या खरीदना रहेगा सबसे शुभ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Apr 13, 2026

Akshaya Tritiya 2026 Special, Chandra Gochar Effect,

Chandra Gochar on Akshaya Tritiya|Freepik

Chandra Gochar Effect: इस साल अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya 2026)का पर्व बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस शुभ दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करने जा रहे हैं। 19 अप्रैल को दोपहर 12 बजकर 32 मिनट पर होने वाला यह गोचर कई राशियों के लिए किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है। चंद्रमा की उच्च स्थिति के कारण अक्षय तृतीया और इसके बाद के कुछ दिनों तक विशेष रूप से तीन राशियों को धन, सफलता और शुभ अवसरों का लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां और इस दिन क्या खरीदना आपके लिए रहेगा सबसे शुभ।

वृषभ राशि

इस दिन चंद्रमा आपकी ही राशि में उच्च के होकर प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए बेहद खास रहेगा। इस गोचर से आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। जो लोग लंबे समय से निवेश कर रहे हैं, उन्हें अब अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं।करियर में भी आप बेहतर निर्णय लेने में सफल होंगे, जिससे नई संभावनाएं खुल सकती हैं। व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी ओर प्रभावित होंगे।

क्या खरीदें?
चांदी के सिक्के या आभूषण खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा। यह आपके जीवन में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा लाएगा।

कर्क राशि

चंद्रमा का गोचर आपके लाभ भाव में होने जा रहा है, जो आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत है। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दौरान आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा।यदि आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, तो उसके वापस मिलने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा और आप अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

क्या खरीदें?
चांदी की पायल खरीदना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इससे आपके अटके हुए कार्य पूरे होने लग सकते हैं।

कन्या राशि

इस गोचर के दौरान चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे, जो भाग्य और धर्म का स्थान माना जाता है। यह समय आपके लिए नई उपलब्धियों का द्वार खोल सकता है।व्यापारियों को लाभदायक डील मिल सकती है और छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी। कठिन विषय भी अब आसान लगने लगेंगे।

क्या खरीदें?
कांसे के बर्तन खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा। इससे घर में सकारात्मकता और शुभता का वातावरण बनेगा।

ये भी पढ़ें

Saptahik Tarot Rashifal (12-18 April 2026): साप्ताहिक टैरो राशिफल: तुला, वृश्चिक और मीन को मिलेगा लाभ, मकर-धनु रखें सेहत का ध्यान
राशिफल
Aries to Pisces Weekly Tarot, Hindu New Year 2026,

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Apr 2026 09:44 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Chandra Gochar Effect: अक्षय तृतीया पर चंद्रमा करेंगे कमाल, इन 3 राशियों को मिलेगा पैसा और सफलता, जानें क्या खरीदना रहेगा आपके लिए सबसे शुभ

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 13 April 2026 : राशिफल 13 अप्रैल 2026: वरुथिनी एकादशी पर जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 13 April 2026
राशिफल

Tarot Rashifal 13 April 2026: आज का टैरो राशिफल: 12 राशियों में इन राशियों की खुलेगी किस्मत, जानें किसे मिलेंगे शुभ संकेत

13 april 2026 tarot, 13 अप्रैल राशिफल 2026, Astrology Today Hindi
राशिफल

Budh Shani Effect: इन 3 राशियों की लड़कियों पर बुध-शनि की कृपा, मेहनत और दिमाग से हासिल करती हैं बड़ा नाम

Budh-Shani Effect, Astrology Secrets, Zodiac Girls Career Success,
राशिफल

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल (13-19 अप्रैल 2026) : कैसे रहेंगे आपके सितारे इस हफ्ते

Weekly Horoscope
राशिफल

Surya Nakshatra Gochar April 2026: अश्विनी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश बदलेगा किस्मत, इन 4 राशियों को मिलेगा यश और धन का जबरदस्त लाभ

Surya Nakshatra Gochar April 2026,Surya Gochar ,
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.