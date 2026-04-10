Budh Gochar 2026: बुध का मेष में प्रवेश, 30 अप्रैल से इन 3 राशियों के लिए शुरू होगा गोल्डन टाइम, धन-लाभ के बनेंगे योग

Budh Gochar 2026 mercury Transit in Aries: वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के राजकुमार बुध 30 अप्रैल 2026 को सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो मंगल के आधिपत्य वाली अग्नि तत्व की राशि है। इस गोचर का असर बुद्धि, व्यापार, करियर और आर्थिक स्थिति पर खास तौर पर देखने को मिलेगा। बुध का यह परिवर्तन मिथुन, कर्क और मेष राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है, जहां धन-लाभ और उन्नति के योग बन रहे हैं। इस दौरान निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी और नए अवसर सामने आ सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना और धैर्य बनाए रखना भी उतना ही जरूरी रहेगा।