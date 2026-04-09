Budh Gochar April 2026: 11 अप्रैल से बुध मीन राशि में, 30 अप्रैल तक इन 7 राशियों पर संकट! करियर और आमदनी पर दिखेगा असर

Budh Gochar April 2026: अप्रैल 2026 में ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी चाल बदलते हुए 11 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कई राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय लेकर आ सकता है। 30 अप्रैल तक रहने वाला यह गोचर खासतौर पर 7 राशियों पर नकारात्मक असर डाल सकता है, जिससे करियर में रुकावटें, आमदनी में उतार-चढ़ाव और सेहत से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान मानसिक तनाव, गलत फैसले और फिजूलखर्ची भी बढ़ने के संकेत हैं। ऐसे में इन राशियों के लोगों को सतर्क रहकर हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत होगी।