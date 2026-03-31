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Neechbhang Rajyog April 2026: 11 अप्रैल से किस्मत का होगा बड़ा खेल, मीन राशि में नीचभंग राजयोग से इन राशियों को मिलेंगे सफलता के खास मौके

Neechbhang Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में नीचभंग राजयोग को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह योग बुध के गोचर से बनने जा रहा है। ऐसे में कई राशियों के लिए यह योग अत्यंत शुभ और फलदायी साबित हो सकता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 31, 2026

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Budh Transit 2026: मीन राशि में राजयोग, इन राशियों की लगेगी लॉटरी|Freepik

Neechbhang Rajyog April 2026: अप्रैल का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि 11 अप्रैल से एक शक्तिशाली राजयोग बनने जा रहा है। बुध के मीन राशि में गोचर(Budh Gochar 2026) से बनने वाला नीचभंग राजयोग कई राशियों की किस्मत को नई दिशा दे सकता है। आमतौर पर मीन राशि में बुध कमजोर माने जाते हैं, लेकिन इस बार ग्रहों की विशेष स्थिति इसे बेहद प्रभावशाली बना रही है। गुरु की अनुकूल स्थिति इस योग को और भी शुभ बना रही है, जिससे करियर, धन और सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। ऐसे में यह गोचर कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव और सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है।

वृषभ राशि: आर्थिक मजबूती और नए अवसर

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय काफी शुभ संकेत दे रहा है। लंबे समय से रुके हुए काम अब पूरे होने लगेंगे, जिससे मन में संतोष और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी।व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है, वहीं नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, चाहे वह प्रमोशन हो या बेहतर नौकरी का प्रस्ताव। निवेश से भी लाभ मिलने के संकेत हैं, इसलिए सोच-समझकर किए गए फैसले भविष्य में फायदा देंगे।

मिथुन राशि: करियर में उन्नति और सपनों की पूर्ति

मिथुन राशि वालों के लिए यह योग मेहनत का फल देने वाला साबित होगा। करियर में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे और आपके प्रयासों की सराहना भी होगी। यदि आप लंबे समय से घर या वाहन खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो अब वह पूरा हो सकता है।पुराने विवादों का अंत होने से मानसिक शांति मिलेगी। बिजनेस में नई डील या साझेदारी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। साथ ही, नई नौकरी या पद परिवर्तन के संकेत भी नजर आ रहे हैं।

मीन राशि: भाग्य का साथ और संतुलित जीवन

मीन राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। खासकर साझेदारी वाले कामों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। व्यापार में आपका प्रदर्शन बेहतर होगा और पुराने निवेश से भी लाभ मिल सकता है।विदेश से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं, जैसे नौकरी या शिक्षा के नए रास्ते। प्रेम जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर यदि आप किसी पुराने रोग से परेशान थे।

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Published on:

31 Mar 2026 10:06 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Neechbhang Rajyog April 2026: 11 अप्रैल से किस्मत का होगा बड़ा खेल, मीन राशि में नीचभंग राजयोग से इन राशियों को मिलेंगे सफलता के खास मौके

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