Neechbhang Rajyog April 2026: 11 अप्रैल से किस्मत का होगा बड़ा खेल, मीन राशि में नीचभंग राजयोग से इन राशियों को मिलेंगे सफलता के खास मौके

Neechbhang Rajyog April 2026: अप्रैल का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि 11 अप्रैल से एक शक्तिशाली राजयोग बनने जा रहा है। बुध के मीन राशि में गोचर(Budh Gochar 2026) से बनने वाला नीचभंग राजयोग कई राशियों की किस्मत को नई दिशा दे सकता है। आमतौर पर मीन राशि में बुध कमजोर माने जाते हैं, लेकिन इस बार ग्रहों की विशेष स्थिति इसे बेहद प्रभावशाली बना रही है। गुरु की अनुकूल स्थिति इस योग को और भी शुभ बना रही है, जिससे करियर, धन और सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। ऐसे में यह गोचर कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव और सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है।