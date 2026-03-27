Shani Budh Yuti 2026 : शनि-बुध का ‘महा-दृष्टि योग’: इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत, बरसेगा पैसा

Shani Budh Yuti 2026 : शनि बुध युति 2026 : 20 अप्रैल को बनेगा महायोग! इन 4 राशियों पर बरसेगा पैसा (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Shani Budh Yuti 2026 : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल कभी-कभी ऐसे दुर्लभ संयोग बनाती है, जो रातों-रात किसी की भी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसा ही एक शक्तिशाली संयोग 20 अप्रैल 2026 को बनने जा रहा है। बुद्धि के देवता बुध और न्याय के देवता शनि एक-दूसरे के (Shani Budh Yuti 2026) आमने-सामने आकर 0 डिग्री पर 'दृष्टि योग' (शनि बुध युति 2026) बना रहे हैं।
सोमवार शाम 4:50 बजे बनने वाला यह योग (Saturn Mercury Conjunction 2026) ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा पैदा करेगा, जिससे 4 खास राशियों के जातकों के लिए तरक्की और बेशुमार दौलत के द्वार खुल जाएंगे। आइए जानते हैं क्या आपके लिए भी यह समय 'गोल्डन पीरियड' साबित होने वाला है?
वृषभ राशि वालों के लिए यह योग किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन या सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, तो अब वह समय आ गया है।
मिथुन राशि के स्वामी बुध स्वयं इस योग का हिस्सा हैं, इसलिए आपको इसका डबल फायदा मिलेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making) इतनी सटीक होगी कि आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वह सोना बन जाएगी।
तुला राशि वालों के लिए यह 'दृष्टि योग' रुके हुए कामों में जान फूंक देगा। जो प्रोजेक्ट्स सालों से अटके थे, वे अब तेजी से पूरे होंगे।
कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो बुध के साथ मिलकर आपके लिए सुख-समृद्धि की राह आसान कर रहे हैं। यदि कोई कानूनी मामला या कोर्ट-कचहरी का चक्कर चल रहा है, तो फैसला आपके हक में आ सकता है।
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि को 'अनुशासन और कर्म' का कारक माना जाता है, जबकि बुध 'बुद्धि और व्यापार' के स्वामी हैं। जब ये दोनों 0 डिग्री पर मिलते हैं, तो यह 'लॉजिकल वेल्थ' (तर्कसंगत धन) का निर्माण करते हैं। यानी इस दौरान मिलने वाला पैसा आपकी मेहनत और सही प्लानिंग का नतीजा होगा।
एक और बड़ी खबर: 2026 के अप्रैल महीने में गुरु (बृहस्पति) का गोचर भी अनुकूल स्थिति में रहेगा, जो इस राजयोग के प्रभाव को 2 गुना बढ़ा देगा।
अगर आपकी राशि इन 4 में से एक है, तो इस योग का पूरा लाभ उठाने के लिए ये छोटे काम जरूर करें:
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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