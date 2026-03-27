27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shani Budh Yuti 2026 : शनि-बुध का ‘महा-दृष्टि योग’: इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत, बरसेगा पैसा

Shani Budh Yuti 2026 : 20 अप्रैल 2026 को बनने वाला शनि-बुध महा दृष्टि योग 4 राशियों के लिए लाएगा धन, सफलता और करियर में उछाल। जानें क्या आपकी राशि भी इसमें शामिल है और कैसे मिलेगा इसका पूरा लाभ।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Mar 27, 2026

Shani Budh Yuti 2026

Shani Budh Yuti 2026 : शनि बुध युति 2026 : 20 अप्रैल को बनेगा महायोग! इन 4 राशियों पर बरसेगा पैसा (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Shani Budh Yuti 2026 : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल कभी-कभी ऐसे दुर्लभ संयोग बनाती है, जो रातों-रात किसी की भी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसा ही एक शक्तिशाली संयोग 20 अप्रैल 2026 को बनने जा रहा है। बुद्धि के देवता बुध और न्याय के देवता शनि एक-दूसरे के (Shani Budh Yuti 2026) आमने-सामने आकर 0 डिग्री पर 'दृष्टि योग' (शनि बुध युति 2026) बना रहे हैं।

सोमवार शाम 4:50 बजे बनने वाला यह योग (Saturn Mercury Conjunction 2026) ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा पैदा करेगा, जिससे 4 खास राशियों के जातकों के लिए तरक्की और बेशुमार दौलत के द्वार खुल जाएंगे। आइए जानते हैं क्या आपके लिए भी यह समय 'गोल्डन पीरियड' साबित होने वाला है?

इन 4 भाग्यशाली राशियों पर होगी धनवर्षा | Shani Budh Yuti 2026

1.वृषभ राशि (Taurus): करियर में आएगा बड़ा उछाल

वृषभ राशि वालों के लिए यह योग किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन या सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे थे, तो अब वह समय आ गया है।

    • क्या मिलेगा: अचानक धन लाभ और करियर में स्थिरता।
    • खास बात: यदि आप नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो 20 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए सबसे सटीक है।

    2.मिथुन राशि (Gemini): निवेश से बढ़ेगा बैंक बैलेंस

      मिथुन राशि के स्वामी बुध स्वयं इस योग का हिस्सा हैं, इसलिए आपको इसका डबल फायदा मिलेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making) इतनी सटीक होगी कि आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वह सोना बन जाएगी।

      • क्या मिलेगा: जमीन या वाहन खरीदने के प्रबल योग और समाज में मान-सम्मान।
      • खास बात: परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है और जीवनसाथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे।

      3.तुला राशि (Libra): बंद किस्मत के खुलेंगे ताले

        तुला राशि वालों के लिए यह 'दृष्टि योग' रुके हुए कामों में जान फूंक देगा। जो प्रोजेक्ट्स सालों से अटके थे, वे अब तेजी से पूरे होंगे।

        • क्या मिलेगा: नए जॉब ऑफर्स और बिजनेस में बड़ी पार्टनरशिप।
        • खास बात: आपको बुजुर्गों या मेंटर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे।

        4.कुंभ राशि (Aquarius): आत्मविश्वास और सेहत में सुधार

          कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो बुध के साथ मिलकर आपके लिए सुख-समृद्धि की राह आसान कर रहे हैं। यदि कोई कानूनी मामला या कोर्ट-कचहरी का चक्कर चल रहा है, तो फैसला आपके हक में आ सकता है।

          • क्या मिलेगा: पुराने रोगों से मुक्ति और व्यापार के नए रास्ते।
          • खास बात: आपका कॉन्फिडेंस लेवल सातवें आसमान पर होगा, जिससे आप बड़े से बड़ा टारगेट आसानी से हासिल कर लेंगे।

          क्यों खास है शनि-बुध का यह मेल?

          ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि को 'अनुशासन और कर्म' का कारक माना जाता है, जबकि बुध 'बुद्धि और व्यापार' के स्वामी हैं। जब ये दोनों 0 डिग्री पर मिलते हैं, तो यह 'लॉजिकल वेल्थ' (तर्कसंगत धन) का निर्माण करते हैं। यानी इस दौरान मिलने वाला पैसा आपकी मेहनत और सही प्लानिंग का नतीजा होगा।

          एक और बड़ी खबर: 2026 के अप्रैल महीने में गुरु (बृहस्पति) का गोचर भी अनुकूल स्थिति में रहेगा, जो इस राजयोग के प्रभाव को 2 गुना बढ़ा देगा।

          शुभ फल पाने के लिए क्या करें?

          अगर आपकी राशि इन 4 में से एक है, तो इस योग का पूरा लाभ उठाने के लिए ये छोटे काम जरूर करें:

          • गणेश जी की पूजा: बुध को शांत और मजबूत करने के लिए बुधवार को दूर्वा (हरी घास) चढ़ाएं।
          • शनि मंत्र: शनिवार को "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जाप करें।
          • पक्षी सेवा: पक्षियों को दाना और पानी दें, इससे बुध और शनि दोनों प्रसन्न होते हैं।

          अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

          ये भी पढ़ें

          Gemstone Moonga : मूंगा पहनने से पहले ये 5 बातें जानना जरूरी है, कौन पहने, कैसे पहने और सही तरीका
          धर्म/ज्योतिष
          Gemstone Moonga

          खबर शेयर करें:

          संबंधित विषय:

          Grah Gochar

          Published on:

          27 Mar 2026 03:49 pm

          Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani Budh Yuti 2026 : शनि-बुध का ‘महा-दृष्टि योग’: इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत, बरसेगा पैसा

          बड़ी खबरें

          View All

          धर्म/ज्योतिष

          ट्रेंडिंग

          Horoscope Today 28 March 2026: आज का राशिफल 28 मार्च 2026: मेष से मीन तक किसकी चमकेगी किस्मत? पढ़ें पूरा भविष्यफल

          Horoscope Today 28 March 2026
          राशिफल

          Weekly Tarot Horoscope 29 March To 4 April 2026: इस सप्ताह मिथुन-कर्क को सतर्क रहने की जरूरत, वृषभ-सिंह के लिए सफलता के मजबूत योग

          Saptahik Tarot Rashifal, Tarot Horoscope
          राशिफल

          April 2026 Grah Gochar: मासिक राशिफल अप्रैल 2026: मंगल-शुक्र समेत 5 ग्रहों का महा गोचर, जानें किस राशि की चमकेगी किस्मत

          Monthly Horoscope April 2026, Mesh rashi April month, monthly horoscope, monthly horoscope 2026 hindi,
          राशिफल

          Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल 29 मार्च-4 अप्रैल 2026 : ग्रहों का बड़ा बदलाव! इन 5 राशियों के लिए आने वाला है गोल्डन टाइम

          Saptahik Rashifal 29 March To 4 April 2026
          धर्म/ज्योतिष

          Today Tarot Rashifal: आज का टैरो राशिफल 28 मार्च: कर्क-सिंह को मिल सकता है धोखा, मकर-कुंभ के लिए सफलता के योग

          Today Tarot Rashifal, Tarot Horoscope 28 March
          राशिफल
          Play Store

          DOWNLOAD ON

          Play Store

          App Store

          DOWNLOAD ON

          App Store

          TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
          Patrika Site Logo

          Trending Topics

          Rashifal

          T20 World Cup 2026

          PM Narendra Modi

          Top Categories

          राष्ट्रीय

          मनोरंजन

          स्वास्थ्य

          राजस्थान

          मध्य प्रदेश

          Legal

          Grievance Policy

          This website follows the DNPA’s code of conduct

          Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

          Privacy Policy

          About Us

          Code of Conduct

          RSS

          Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.