Shani Budh Yuti 2026 : शनि-बुध का ‘महा-दृष्टि योग’: इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत, बरसेगा पैसा

Shani Budh Yuti 2026 : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल कभी-कभी ऐसे दुर्लभ संयोग बनाती है, जो रातों-रात किसी की भी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसा ही एक शक्तिशाली संयोग 20 अप्रैल 2026 को बनने जा रहा है। बुद्धि के देवता बुध और न्याय के देवता शनि एक-दूसरे के (Shani Budh Yuti 2026) आमने-सामने आकर 0 डिग्री पर 'दृष्टि योग' (शनि बुध युति 2026) बना रहे हैं।