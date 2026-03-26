Gemstone Moonga : मूंगा पहनने से पहले ये 5 बातें जानना जरूरी है, कौन पहने, कैसे पहने और सही तरीका

Gemstone Moonga : मूंगा रत्न पहनने से पहले ये जरूर जानें | Benefits, Side Effects & सही तरीका
Gemstone Moonga Ratna Benefits : हम सब जिंदगी में खूब मेहनत करते हैं, लेकिन डर, आलस या कोई रुकावट अक्सर पीछा नहीं छोड़ती। ज्योतिष शास्त्र में मूंगा (Coral) रत्न को इन परेशानियों का इलाज बताया गया है। पर ये भी सच है कि जितना असरदार ये लाल रत्न है, उतना ही रिस्क भी है। अगर मंगल ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में सही नहीं है, तो मूंगा फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से जानिए मूंगा किसे पहनना चाहिए और क्या सावधानी जरूरी है।
नवग्रहों में मंगल को सेनापति कहा जाता है हिम्मत, एनर्जी और आत्मविश्वास का प्रतीक। मूंगा सीधे मंगल से जुड़ा है। इसे पहनते ही भीतर की छुपी हुई ऊर्जा जाग उठती है।
मेष (Aries) और वृश्चिक (Scorpio) राशि वालों के लिए मूंगा किसी जादुई इलाज जैसा है। अगर कुंडली में मंगल कमजोर है, तो ज्योतिषी अक्सर मूंगा पहनने को कहते हैं ताकि इंसान बिना डरे सही फैसले ले सके।
मूंगा पहनना कोई ट्रेंडी चीज नहीं, ये पूरी तरह सोच समझकर लिया गया फैसला होना चाहिए। अगर बिना सलाह पहन लिया, तो ये फायदे की जगह भारी नुकसान दे सकता है
अगर मूंगा पहनने का मन है, तो ये नियम जरूर मानो
इन दिनों नकली मूंगे की भरमार है। असली की पहचान, ये तरीका आजमाओ
याद रहे रत्न मूंगा पहनने से पहले अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली जरूर दिखवा लेनी चाहिए।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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