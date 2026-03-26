Gemstone Moonga : मूंगा पहनने से पहले ये 5 बातें जानना जरूरी है, कौन पहने, कैसे पहने और सही तरीका

Gemstone Moonga Ratna Benefits : हम सब जिंदगी में खूब मेहनत करते हैं, लेकिन डर, आलस या कोई रुकावट अक्सर पीछा नहीं छोड़ती। ज्योतिष शास्त्र में मूंगा (Coral) रत्न को इन परेशानियों का इलाज बताया गया है। पर ये भी सच है कि जितना असरदार ये लाल रत्न है, उतना ही रिस्क भी है। अगर मंगल ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में सही नहीं है, तो मूंगा फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से जानिए मूंगा किसे पहनना चाहिए और क्या सावधानी जरूरी है।