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Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया पर बन रहा है दुर्लभ ‘अक्षय योग’, इन राशियों पर हो सकती है पैसों की झमाझम बारिश

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया 2026 पर सूर्य मेष और चंद्र वृषभ में, बना खास अक्षय योग। जानें मेष, वृषभ, सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए क्यों यह समय देगा लंबे समय तक धन, सफलता और तरक्की।

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भारत

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Manoj Vashisth

Apr 08, 2026

Akshaya Tritiya 2026

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया 2026 पर सूर्य मेष और चंद्र वृषभ में, बना खास अक्षय योग(फोटो सोर्स: Gemini AI)

Akshaya Tritiya 2026 : इस बार अक्षय तृतीया सिर्फ एक शुभ दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली ज्योतिषीय संयोग लेकर आ रही है जो सालों तक असर डाल सकता है। मेष राशि में सूर्य और वृषभ राशि में चंद्रमा का यह मेल एक दुर्लभ “अक्षय योग” बना रहा है, जिसे ज्योतिष में स्थायी सफलता और निरंतर लाभ का संकेत माना जाता है।

मान्यता है कि इस दिन शुरू किया गया कोई भी काम लंबे समय तक फल देता है। चाहे वह निवेश हो, करियर का नया कदम हो या बिजनेस की शुरुआत। खास बात यह है कि इस बार कुछ राशियों के लिए यह योग असाधारण रूप से शुभ साबित हो सकता है।

Watch Video : Akshaya Tritiya 2026 kab hai

(वीडियो सोर्स : Updeshastakam)

Akshaya Tritiya 2026 : इस बार कौन लकी होने वाला है? आइए इसे राशि के हिसाब से समझते हैं

मेष राशि

अगर आप मेष राशि के हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। काम पर नई जिम्मेदारियां मिलने की उम्मीद करें। प्रमोशन के चांस हैं, और बिजनेस करने वालों को नए मौके मिलेंगे। यह अपने मन की आवाज पर भरोसा करने का बहुत अच्छा समय है। अभी किए गए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आगे चलकर फायदेमंद होंगे।

वृष राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय ज्यादा आराम और बेहतर फाइनेंस लेकर आएगा। इनकम के नए सोर्स मिलेंगे और घर या कार खरीदने का सपना? यह सच हो जाएगा। आपको परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा और आप जहां भी फोकस करेंगे सफलता आपके पीछे-पीछे आएगी।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों, किस्मत आपका साथ दे रही है। आखिर में, पुराने काम पूरे हो रहे हैं, और अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो कोई बड़ी डील मिलने की संभावना ज्यादा है। फायदे भी ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। एक बार प्रॉफिट शुरू हो जाए, तो वे बने रहते हैं।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए, अचानक फ़ायदे और आपके पुराने इन्वेस्टमेंट के सफल होने की उम्मीद करें। अगर आप घूमने-फिरने का सोच रहे हैं खासकर विदेश तो आप ऐसा कर सकते हैं। काम के मामले में, प्रमोशन या अच्छी खबर मिल सकती है, जो आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए तैयार करेगी।

अक्षय योग सिर्फ जल्दी किस्मत के बारे में नहीं है। यह लंबे समय तक चलने वाली तरक्की और असली खुशहाली के बारे में है। इसलिए, अगर आपकी राशि यहां दी गई है, तो यह अक्षय तृतीया कुछ खास हो सकती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

08 Apr 2026 11:27 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया पर बन रहा है दुर्लभ ‘अक्षय योग’, इन राशियों पर हो सकती है पैसों की झमाझम बारिश

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