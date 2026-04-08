Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया पर बन रहा है दुर्लभ ‘अक्षय योग’, इन राशियों पर हो सकती है पैसों की झमाझम बारिश

Akshaya Tritiya 2026 : इस बार अक्षय तृतीया सिर्फ एक शुभ दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली ज्योतिषीय संयोग लेकर आ रही है जो सालों तक असर डाल सकता है। मेष राशि में सूर्य और वृषभ राशि में चंद्रमा का यह मेल एक दुर्लभ “अक्षय योग” बना रहा है, जिसे ज्योतिष में स्थायी सफलता और निरंतर लाभ का संकेत माना जाता है।