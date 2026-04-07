7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Ank Jyotish Numerology : मूलांक 6, 15 या 24 वाले लोग क्यों होते हैं सबसे लकी? पैसा और शोहरत कैसे आती है?

Ank Jyotish Numerology : क्या आपका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है? जानिए क्यों मूलांक 6 वाले लोग माने जाते हैं सबसे लकी। शुक्र ग्रह का प्रभाव कैसे दिलाता है पैसा, प्यार और सफलता — पूरी सच्चाई यहां पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Apr 07, 2026

Ank Jyotish Numerology

Ank Jyotish Numerology : मूलांक 6 वाले लोग क्यों होते हैं सबसे लकी? जानिए पैसा और सफलता का राज (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Ank Jyotish Numerology, Mulank 6 Wale Log : कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी जिंदगी बिना ज्यादा संघर्ष के भी चमकती रहती है? जैसे पैसा, शोहरत और आराम खुद चलकर उनके पास आते हों? न्यूमरोलॉजी (Numerology) मानने वाले कहते हैं ऐसे लोगों में एक खास बात होती है, और उनमें से ज्यादातर होते हैं मूलांक 6 वाले लोग। लेकिन क्या सच में ऐसा है? या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है? आइए समझते हैं।

मूलांक 6 क्या होता है?

अगर आपका जन्म महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, तो न्यूमरोलॉजी (Numerology) के अनुसार आपका मूलांक (Mulank 6 Wale Log) 6 है। इस नंबर का स्वामी ग्रह है शुक्र (Venus) जो सुंदरता, प्यार, पैसा और विलासिता का प्रतीक माना जाता है। शुक्र आपको ज़िंदगी का “लक्ज़री देने में यकीन रखता है।

क्यों खास माने जाते हैं मूलांक 6 वाले लोग?

मूलांक 6 वालों (Mulank 6 Wale Log) के बारे में एक दिलचस्प बात ये है कि ये अक्सर साधारण शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है न कोई बड़ी चमक, न खास पहचान।

लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, इनकी जिंदगी अचानक करवट लेती है। धीरे-धीरे ये लोग उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती।

इनकी सबसे बड़ी ताकत: आकर्षण और व्यक्तित्व

मूलांक 6 वालों में एक नैचुरल चार्म होता है। ये जोर-जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने अंदाज से लोगों का दिल जीत लेते हैं।

  • बात करने का तरीका प्रभावशाली होता है
  • लोगों को जोड़ने की कला आती है
  • रिश्ते आसानी से बनाते और निभाते हैं

यही कारण है कि इनके संपर्क अपने आप बढ़ते जाते हैं और यही नेटवर्क आगे चलकर सफलता की सीढ़ी बनता है।

पैसा और करियर: जैसे किस्मत साथ चलती हो

दिलचस्प बात ये है कि रेडिक्स 6 वाले लोग हर बार “हार्ड वर्क” के दम पर ही नहीं, बल्कि “स्मार्ट किस्मत” से भी आगे बढ़ते हैं।

  • पैसा आता भी है और टिकता भी है
  • निवेश में अक्सर फायदा होता है
  • अचानक अवसर मिल जाते हैं

ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत इन्हें बार-बार संभाल लेती है।

किन क्षेत्रों में चमकते हैं ये लोग?

शुक्र का असर इन्हें रचनात्मक (Creative) और ग्लैमरस दुनिया की ओर खींचता है।

मूलांक 6 वाले अक्सर इन क्षेत्रों में सफल होते हैं:

  • फिल्म और अभिनय
  • फैशन और डिजाइन
  • म्यूजिक और आर्ट
  • मीडिया और कंटेंट क्रिएशन

जहां सुंदरता, स्टाइल और क्रिएटिविटी हो वहीं इनका असली खेल शुरू होता है।

लेकिन एक सच्चाई भी है…

हर चीज सिर्फ किस्मत नहीं होती। रेडिक्स 6 वालों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए:

  • जरूरत से ज्यादा आराम पसंदी नुकसान दे सकता है
  • खर्च करने की आदत कंट्रोल में रखनी चाहिए
  • रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है

अगर ये लोग अपनी कमजोरियों पर काबू पा लें, तो इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।

क्या सच में ये लकी होते हैं?

न्यूमरोलॉजी मानती है कि मूलांक 6 वाले लोग सच में किस्मत के धनी होते हैं लेकिन असली फर्क उनके व्यक्तित्व, नेटवर्क और सही मौके पहचानने की क्षमता से आता है।

यानी सिर्फ नंबर नहीं, आपका एटीट्यूड भी उतना ही मायने रखता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया पर बना दुर्लभ गजकेसरी योग: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, बरसेगा अपार धन
धर्म/ज्योतिष
akshaya-tritiya-2026-gajkesari-yog

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Apr 2026 12:06 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Ank Jyotish Numerology : मूलांक 6, 15 या 24 वाले लोग क्यों होते हैं सबसे लकी? पैसा और शोहरत कैसे आती है?

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Wednesday Tarot Horoscope: आज का टैरो राशिफल: 8 अप्रैल को कर्क-वृश्चिक रहें सावधान, जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का

Tarot Rashifal 8 April 2026 Wednesday,Tarot Rashifal 8 April 2026 ,Tarot Rashifal
राशिफल

Panchang 8 April : आज का पंचांग 8 अप्रैल 2026: शुभ चौघड़िया, राहु काल, नक्षत्र, दिशा शूल और राशिफल

Panchang 8 April 2026
धर्म/ज्योतिष

Garud Puran Niyam: मृतक की चीजें रखना या पहनना सही या गलत? गरुड़ पुराण में छिपा है इसका रहस्य

Garud Puran Secrets, Garud Puran Niyam, garuda purana,
धर्म और अध्यात्म

Shukra Shani Labh Drishti Yog 2026 : शुक्र-शनि का ‘लाभ दृष्टि’ योग: इन 4 राशियों की होगी बंपर कमाई, आय हो सकती है दोगुनी

Shukra Shani Labh Drishti Yog 2026
धर्म/ज्योतिष

High IQ Zodiac Signs: मिथुन-कन्या समेत इन राशियों का दिमाग चलता है चाणक्य जैसा, IQ में होते हैं सबसे तेज

sabse intelligent rashi, high IQ zodiac signs,
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.