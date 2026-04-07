Ank Jyotish Numerology : मूलांक 6, 15 या 24 वाले लोग क्यों होते हैं सबसे लकी? पैसा और शोहरत कैसे आती है?

Ank Jyotish Numerology : मूलांक 6 वाले लोग क्यों होते हैं सबसे लकी? जानिए पैसा और सफलता का राज (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Ank Jyotish Numerology, Mulank 6 Wale Log : कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी जिंदगी बिना ज्यादा संघर्ष के भी चमकती रहती है? जैसे पैसा, शोहरत और आराम खुद चलकर उनके पास आते हों? न्यूमरोलॉजी (Numerology) मानने वाले कहते हैं ऐसे लोगों में एक खास बात होती है, और उनमें से ज्यादातर होते हैं मूलांक 6 वाले लोग। लेकिन क्या सच में ऐसा है? या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है? आइए समझते हैं।
अगर आपका जन्म महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, तो न्यूमरोलॉजी (Numerology) के अनुसार आपका मूलांक (Mulank 6 Wale Log) 6 है। इस नंबर का स्वामी ग्रह है शुक्र (Venus) जो सुंदरता, प्यार, पैसा और विलासिता का प्रतीक माना जाता है। शुक्र आपको ज़िंदगी का “लक्ज़री देने में यकीन रखता है।
मूलांक 6 वालों (Mulank 6 Wale Log) के बारे में एक दिलचस्प बात ये है कि ये अक्सर साधारण शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है न कोई बड़ी चमक, न खास पहचान।
लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, इनकी जिंदगी अचानक करवट लेती है। धीरे-धीरे ये लोग उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती।
मूलांक 6 वालों में एक नैचुरल चार्म होता है। ये जोर-जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने अंदाज से लोगों का दिल जीत लेते हैं।
यही कारण है कि इनके संपर्क अपने आप बढ़ते जाते हैं और यही नेटवर्क आगे चलकर सफलता की सीढ़ी बनता है।
दिलचस्प बात ये है कि रेडिक्स 6 वाले लोग हर बार “हार्ड वर्क” के दम पर ही नहीं, बल्कि “स्मार्ट किस्मत” से भी आगे बढ़ते हैं।
ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत इन्हें बार-बार संभाल लेती है।
शुक्र का असर इन्हें रचनात्मक (Creative) और ग्लैमरस दुनिया की ओर खींचता है।
जहां सुंदरता, स्टाइल और क्रिएटिविटी हो वहीं इनका असली खेल शुरू होता है।
हर चीज सिर्फ किस्मत नहीं होती। रेडिक्स 6 वालों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए:
अगर ये लोग अपनी कमजोरियों पर काबू पा लें, तो इन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
न्यूमरोलॉजी मानती है कि मूलांक 6 वाले लोग सच में किस्मत के धनी होते हैं लेकिन असली फर्क उनके व्यक्तित्व, नेटवर्क और सही मौके पहचानने की क्षमता से आता है।
यानी सिर्फ नंबर नहीं, आपका एटीट्यूड भी उतना ही मायने रखता है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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