Ank Jyotish Numerology : मूलांक 6, 15 या 24 वाले लोग क्यों होते हैं सबसे लकी? पैसा और शोहरत कैसे आती है?

Ank Jyotish Numerology, Mulank 6 Wale Log : कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी जिंदगी बिना ज्यादा संघर्ष के भी चमकती रहती है? जैसे पैसा, शोहरत और आराम खुद चलकर उनके पास आते हों? न्यूमरोलॉजी (Numerology) मानने वाले कहते हैं ऐसे लोगों में एक खास बात होती है, और उनमें से ज्यादातर होते हैं मूलांक 6 वाले लोग। लेकिन क्या सच में ऐसा है? या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है? आइए समझते हैं।