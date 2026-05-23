अगर आप भी सूर्य देव को अर्घ देते हैं, तो पंडित Pradeep Mishra से जानिए सूर्य देव को जल चढ़ाने का तरीका

Pradeep Mishra Pravachan: अगर आप भी रोज सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बताई यह बात आपके लिए बेहद खास हो सकती है। सनातन धर्म में सूर्य उपासना को सुख, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि सही विधि और श्रद्धा के साथ सूर्य नारायण की पूजा करने से जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसे में अर्घ्य देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे लेकर प्रदीप मिश्रा जी ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है।