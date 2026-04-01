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Surya Favourite Zodiac Sign: इन 3 राशियों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं सूर्य देव, मिलती है सफलता और सम्मान

Surya Dev Favourite Zodiac Sign: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है, जो आत्मविश्वास, सम्मान और नेतृत्व क्षमता के कारक होते हैं।कुंडली में सूर्य की मजबूत स्थिति व्यक्ति को सफलता और प्रतिष्ठा दिलाती है, जबकि कमजोर सूर्य जीवन में बाधाएं ला सकता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 01, 2026

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इन 3 राशियों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं सूर्य देव|Freepik

Surya Favourite Zodiac Sign: ज्योतिष शास्त्र में नौ ग्रहों का विशेष महत्व माना गया है, जिन्हें नवग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु-केतु शामिल हैं, जिनमें राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। सभी ग्रह अपने-अपने स्वभाव और प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, जिनका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। इनमें सूर्य को सबसे प्रमुख ग्रह माना गया है और ज्योतिष में उन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, अधिकार, सम्मान, नेतृत्व क्षमता और पिता के कारक माने जाते हैं, इसलिए कुंडली में उनकी स्थिति बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो, तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आती है और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

मेष राशि

मेष राशि को सूर्य की प्रिय राशियों में गिना जाता है। इस राशि के लोगों में स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता होती है। सूर्य के प्रभाव से इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और भाग्य भी इनका साथ देता है। मेहनत और लगन के दम पर ये हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं और समाज में सम्मान पाते हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, इसलिए इस राशि के जातकों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। ये लोग आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और नेतृत्व करने में आगे होते हैं। करियर, व्यापार, शिक्षा और निवेश जैसे क्षेत्रों में इन्हें अच्छे परिणाम मिलते हैं। अपनी मजबूत इच्छाशक्ति और संतुलित व्यवहार के कारण ये समाज में अलग पहचान बनाते हैं।

धनु राशि

धनु राशि के लोगों पर भी सूर्य का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। ये लोग शिक्षा और व्यवसाय दोनों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के कारण ये नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। सरकारी कार्यों में भी इन्हें लाभ मिलने की संभावना रहती है। अगर ये किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो सूर्य देव की कृपा से रास्ते की बाधाएं दूर हो जाती हैं।

सूर्य उपासना का महत्व

ज्योतिष के अनुसार रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन सूर्य को जल अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है, खासकर धनु राशि के जातकों के लिए। नियमित उपासना से जीवन में ऊर्जा, सफलता और सकारात्मकता बनी रहती है।

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Published on:

01 Apr 2026 11:08 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Surya Favourite Zodiac Sign: इन 3 राशियों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं सूर्य देव, मिलती है सफलता और सम्मान

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