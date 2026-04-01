Surya Favourite Zodiac Sign: इन 3 राशियों पर हमेशा मेहरबान रहते हैं सूर्य देव, मिलती है सफलता और सम्मान

Surya Favourite Zodiac Sign: ज्योतिष शास्त्र में नौ ग्रहों का विशेष महत्व माना गया है, जिन्हें नवग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु-केतु शामिल हैं, जिनमें राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। सभी ग्रह अपने-अपने स्वभाव और प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, जिनका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। इनमें सूर्य को सबसे प्रमुख ग्रह माना गया है और ज्योतिष में उन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, अधिकार, सम्मान, नेतृत्व क्षमता और पिता के कारक माने जाते हैं, इसलिए कुंडली में उनकी स्थिति बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर हो, तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आती है और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।