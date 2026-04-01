Trigrahi Rajyog 2026: हनुमान जन्मोत्सव पर ग्रहों का महायोग, त्रिग्रही योग से वृषभ, मिथुन और धनु को मिलेगा बड़ा लाभ

इस बार एक खास ग्रह संयोग बन रहा है, जिसे त्रिग्रही राजयोग कहा जाता है। जब सूर्य, शनि और मंगल एक ही राशि में एक साथ आते हैं, तो यह योग बनता है। ज्योतिष के अनुसार यह समय ऊर्जा, बदलाव और मेहनत के बाद मिलने वाली सफलता का संकेत देता है। इस दौरान जीवन में अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह समय उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, इस अवधि में गुस्सा, अहंकार और जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है। धैर्य और समझदारी से लिया गया हर फैसला बेहतर परिणाम दे सकता है।