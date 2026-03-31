Budh Nakshatra Parivartan 2026: बुध का नक्षत्र गोचर : 1 अप्रैल से इन 4 राशियों की बदलेगी किस्मत, धन और करियर में बड़ा लाभ

Budh Nakshatra Parivartan 2026: ज्योतिष में नक्षत्र परिवर्तन काफी अहम माना जाता है। कहते हैं जब भी कोई ग्रह अपना नक्षत्र बदलता है तो इसका सभी राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। 1 अप्रैल को बुध बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में प्रवेश करेगा। इन नक्षत्र में बुध का आना 4 राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। इन राशियों की जिंदगी इस गोचर से बदल जाएगी। बता दें 13 अप्रैल तक बुध इसी नक्षत्र में गोचर रहेगा और इसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेगा। चलिए जान लेते हैं उन 4 लकी राशियों के बारे में जो बुध के नक्षत्र गोचर से खूब लाभ कमाएंगी।