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Vipreet Raj Yoga: कुंडली के 6, 8 और 12वें भाव का रहस्य, क्या उपाय कम कर सकते हैं ग्रह दोष?

Vipreet Raj Yoga: कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव को क्यों माना जाता है कठिन? जानें विपरीत राज योग, कमजोर ग्रहों के संकेत और शास्त्रों में बताए गए असरदार उपाय।

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भारत

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Manoj Vashisth

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ज्योतिषाचार्य राजेंद्र मुंजाल

May 20, 2026

Vipreet Raj Yoga in Astrology

Vipreet Raj Yoga: कुंडली में 6, 8 और 12 भाव का रहस्य: विपरीत राज योग कैसे बदल सकता है संघर्ष को सफलता में (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Vipreet Raj Yoga in Astrology: ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव को सामान्यतः रोग, ऋण, हानि और मानसिक संघर्ष से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन जब इन्हीं भावों के स्वामी विशेष स्थिति में आ जाते हैं, तब “विपरीत राज योग” बनता है। ज्योतिषाचार्य राजेंद्र मुंजाल ने बताया कि धार्मिक मान्यता है कि यह योग व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से निकालकर सफलता, सम्मान और अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है। हालांकि ग्रह यदि पीड़ित हों तो चुनौतियां बढ़ सकती हैं, इसलिए शास्त्र मंत्र, दान और सत्कर्मों के माध्यम से ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने की बात भी करते हैं।

क्या होता है विपरीत राज योग?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश अपने ही भाव में बैठे हों, स्वराशि में हों या आपस में राशि परिवर्तन कर लें, तो विपरीत राज योग बन सकता है। सामान्य भाषा में कहें तो जिन भावों को मुश्किलों का कारक माना जाता है, वही भाव कई बार व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में मजबूत बना देते हैं।

ऐसे लोग जीवन में शुरुआत में संघर्ष जरूर देखते हैं, लेकिन समय के साथ वे दूसरों से अलग पहचान बना लेते हैं। कई ज्योतिष ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यह योग व्यक्ति को अचानक लाभ, सम्मान और कठिन समय में जीत दिला सकता है।

क्या कमजोर ग्रह केवल कष्ट ही देते हैं?

यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी की कुंडली में ग्रह कमजोर हों, नीच राशि में बैठे हों या पाप प्रभाव में हों, तो क्या उसका जीवन केवल परेशानियों से भरा रहेगा? ज्योतिष शास्त्र इसका उत्तर “नहीं” में देता है।

प्राचीन ऋषियों ने कभी यह नहीं कहा कि ग्रहों के कारण मनुष्य पूरी तरह असहाय हो जाता है। उन्होंने हमेशा कर्म, संयम और उपायों को बराबर महत्व दिया। यही वजह है कि मंत्र-जप, तप, दान, व्रत और साधना जैसी परंपराएं बनाई गईं।

असल में ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित करने की विद्या भी मानी गई है।

ग्रहों के अशुभ प्रभाव कब बढ़ते हैं?

ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह शत्रु राशि में हो, नीच का हो, अस्त हो जाए या षड्बल से कमजोर हो, तब उसकी दशा में व्यक्ति को संघर्ष अधिक महसूस हो सकता है। इसका असर मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव, रिश्तों में दूरी या स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में दिख सकता है।

हालांकि हर समस्या का समाधान भी बताया गया है। आचार्यों का मानना है कि सही उपाय ग्रहों की कठोरता को कम कर सकते हैं। जैसे तेज धूप को छाया खत्म नहीं करती, लेकिन उसकी तीव्रता जरूर घटा देती है, वैसे ही उपाय जीवन की कठिनाइयों को सहनीय बना देते हैं।

षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश के लिए बताए गए उपाय

यदि कुंडली में षष्ठेश पीड़ित हो और रोग, ऋण या शत्रु का भय बढ़ा रहा हो, तो सेवा कार्य, अनुशासित दिनचर्या, औषध दान और मंत्र-जप लाभकारी माने जाते हैं। कहा जाता है कि दूसरों की मदद करने से इस भाव के नकारात्मक प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगते हैं।

वहीं अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव की उपासना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और पितरों का सम्मान विशेष फलदायी माना गया है। इससे व्यक्ति को मानसिक मजबूती और धैर्य मिलता है।

यदि द्वादश भाव के कारण व्यर्थ खर्च, मानसिक अशांति या हानि हो रही हो, तो ध्यान, मौन, दान और आध्यात्मिक गतिविधियां सकारात्मक असर डाल सकती हैं। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि इससे व्यक्ति की ऊर्जा सही दिशा में लगने लगती है।

केवल उपाय नहीं, कर्म भी जरूरी

आजकल सोशल मीडिया पर कई लोग ग्रहों के नाम पर डर फैलाते नजर आते हैं। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि केवल भय दिखाना अधूरा ज्ञान है। सही ज्योतिष वही है जो समस्या के साथ समाधान भी बताए।

यह भी सच है कि यदि व्यक्ति अपने व्यवहार और कर्मों में सुधार नहीं करता, तो केवल उपाय लंबे समय तक असर नहीं दिखा पाते। ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के कर्म और सोच से जुड़ा माना गया है। इसलिए अच्छे कर्म, संयम और सकारात्मक सोच को हर उपाय से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है।

क्यों खास माना जाता है यह योग?

ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि विपरीत राज योग वाले लोग अक्सर जीवन में कठिन रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन यही संघर्ष उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बना देता है। कई बार ऐसे लोग अचानक करियर, राजनीति, व्यापार या समाज में बड़ी पहचान बना लेते हैं।

इसी कारण इस योग को “संघर्ष से सफलता” दिलाने वाला योग भी कहा जाता है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव पूरी कुंडली, ग्रहों की स्थिति और दशा पर निर्भर करता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

20 May 2026 02:57 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vipreet Raj Yoga: कुंडली के 6, 8 और 12वें भाव का रहस्य, क्या उपाय कम कर सकते हैं ग्रह दोष?

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