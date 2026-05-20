Vipreet Raj Yoga: कुंडली के 6, 8 और 12वें भाव का रहस्य, क्या उपाय कम कर सकते हैं ग्रह दोष?

Vipreet Raj Yoga in Astrology: ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव को सामान्यतः रोग, ऋण, हानि और मानसिक संघर्ष से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन जब इन्हीं भावों के स्वामी विशेष स्थिति में आ जाते हैं, तब “विपरीत राज योग” बनता है। ज्योतिषाचार्य राजेंद्र मुंजाल ने बताया कि धार्मिक मान्यता है कि यह योग व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से निकालकर सफलता, सम्मान और अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है। हालांकि ग्रह यदि पीड़ित हों तो चुनौतियां बढ़ सकती हैं, इसलिए शास्त्र मंत्र, दान और सत्कर्मों के माध्यम से ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने की बात भी करते हैं।

