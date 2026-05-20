पुरी Jagannath Temple की ‘यम शिला’ का रहस्य, इस सीढ़ी पर पैर रखने से क्यों बचते हैं भक्त

Secrets Of Jagannath Temple: ओडिशा के पुरी स्थित Jagannath Temple की 22 पवित्र सीढ़ियां, जिन्हें ‘बैसी पहाचा’ कहा जाता है, धार्मिक मान्यताओं और रहस्यों से जुड़ी मानी जाती हैं। इन सीढ़ियों में नीचे से तीसरी सीढ़ी को ‘यम शिला’ कहा जाता है। मान्यता है कि इसका संबंध स्वयं यमराज से है और मंदिर से लौटते समय श्रद्धालु आज भी इस सीढ़ी पर पैर रखने से बचते हैं। इसके पीछे एक बेहद रोचक पौराणिक कथा प्रचलित है।