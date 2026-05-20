Surya Gochar 2026: 15 जून तक कुंभ राशि वालों को नौकरी-व्यापार में बड़ा फायदा, धन लाभ के योग

Surya Gochar 2026 : सूर्य का वृषभ राशि में गोचर 15 जून 2026 तक कुंभ राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस दौरान नौकरी, व्यापार, निवेश और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके काम पूरे होने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। शुक्र की राशि वृषभ में सूर्य का यह गोचर कई बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है।