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Surya Gochar 2026: 15 जून तक कुंभ राशि वालों को नौकरी-व्यापार में बड़ा फायदा, धन लाभ के योग

Surya Gochar 2026 का कुंभ राशि पर शुभ असर देखने को मिल सकता है। 15 जून तक नौकरी, व्यापार, निवेश और धन लाभ के नए अवसर बनने के संकेत हैं।

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भारत

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Manoj Vashisth

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ज्योतिषाचार्य पंडित अनीष व्यास

May 20, 2026

Kumbh Rashi 2026

Sun Transit 2026 : सूर्य गोचर से कुंभ राशि वालों को धन लाभ और Career Growth के संकेत (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Surya Gochar 2026 : सूर्य का वृषभ राशि में गोचर 15 जून 2026 तक कुंभ राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस दौरान नौकरी, व्यापार, निवेश और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके काम पूरे होने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। शुक्र की राशि वृषभ में सूर्य का यह गोचर कई बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है।

ज्योतिषाचार्य पंडित अनीष व्यास का कहना है कि इस दौरान कुंभ राशि के लोगों को करियर में ऐसी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर बड़ी सफलता का कारण बनेंगी। ऑफिस में आपकी मेहनत और फैसलों की तारीफ होगी। लंबे समय से प्रमोशन या नई नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

कुंभ राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में फायदा

इस समय कुंभ राशि वालों को नई ऊर्जा महसूस होगी। बिजनेस वालों के लिए कारोबार बढ़ाने का मौका बन रहा है। नई डील, क्लाइंट या पार्टनरशिप से अच्छा फायदा मिल सकता है। जो नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए वक्त अनुकूल है। वहीं नौकरीपेशा लोगों को बॉस और सीनियर्स का समर्थन मिल सकता है।

सबसे दिलचस्प बात ये है कि आपकी फैसले लेने की ताकत बढ़ेगी। कई बार मौके सामने आकर निकल जाते हैं, लेकिन इस दौरान आप उनका फायदा उठा सकते हैं।

कुंभ राशि: पैसों की टेंशन हो सकती है खत्म

आर्थिक मामलों में भी राहत मिलने के संकेत हैं। पुराने अटके पैसे वापस मिल सकते हैं। कर्ज या लेन-देन से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं। जिन लोगों ने पहले निवेश किया था, उन्हें अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना जताई जा रही है। शेयर बाजार, प्रॉपर्टी या किसी पार्टनरशिप से भी लाभ मिल सकता है, हालांकि विशेषज्ञ सोच-समझकर निवेश करने की सलाह दे रहे हैं।

कई ज्योतिष विशेषज्ञ मानते हैं कि सूर्य का यह प्रभाव आत्मविश्वास बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति आर्थिक फैसले ज्यादा मजबूती से ले पाता है।

कुंभ राशि: घर, गाड़ी और विदेश यात्रा के योग

ये वक्त सिर्फ काम और पैसे तक सीमित नहीं है। घर या गाड़ी खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। विदेश यात्रा या विदेश में नौकरी/पढ़ाई के मौके भी बन रहे हैं। अगर आप बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये समय आपके लिए खास हो सकता है।घर में कोई शुभ कार्यक्रम हो सकता है, परिवार में चली आ रही कड़वाहट कम होगी। घर का माहौल बेहतर रहेगा।

कुंभ राशि: जमीन-जायदाद के विवाद सुलझने के संकेत

कई लोगों के लिए पैतृक संपत्ति या जमीन को लेकर विवाद तनाव की वजह बने रहते हैं। ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि इस अवधि में ऐसे मामलों में राहत मिल सकती है। कोर्ट-कचहरी या परिवार के अंदर चल रही बहस सुलझने की संभावना है।

क्यों खास माना जा रहा यह समय?

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व और सफलता का कारक माना जाता है। वहीं वृषभ राशि स्थिरता और भौतिक सुखों से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में सूर्य का यह गोचर कुंभ राशि वालों को मेहनत का बेहतर फल दिला सकता है।

हालांकि ज्योतिष विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय मेहनत और सही फैसले लेना जरूरी है। सही समय पर उठाया गया कदम ही इस शुभ अवधि को यादगार बना सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

20 May 2026 01:59 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Surya Gochar 2026: 15 जून तक कुंभ राशि वालों को नौकरी-व्यापार में बड़ा फायदा, धन लाभ के योग

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