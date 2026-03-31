Aaj Ka Rashifal 1 April 2026 : आज का राशिफल 1 अप्रैल : नए महीने की शुरुआत आपके लिए शुभ या अशुभ? जानें अभी

कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल माह का पहला दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। किसी दोस्त से आपको कोई अच्छी बात सुनने को मिल सकती है। यदि आप कोई संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो उसके चल-अचल पहलुओं की स्वतंत्र रूप से जांच कर लें। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और धन का कुछ हिस्सा धर्मार्थ कार्यों में भी लगाएंगे। नौकरी पेशा जातक आज किसी दूसर कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। काफी दिनों से अटके धन की आज प्राप्ति होगी और निवेश से भी अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहेगा और आज कोई मेहमान भी आ सकता है।