Shani Neptune Uranus Yuti : शनि-नेपच्यून-यूरेनस का महा-संगम: अप्रैल 2026 में पलटने वाली है इन 5 राशियों की किस्मत

Shani Neptune Uranus Yuti : अप्रैल 2026 सिर्फ एक महीना नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ अचानक बदल रहा है या समझ से बाहर हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है ये एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। ज्योतिष के अनुसार, शनि, नेपच्यून और यूरेनस का दुर्लभ प्रभाव आपकी पहचान, रिश्तों और लाइफ डायरेक्शन को पूरी तरह बदल सकता है। यह बदलाव आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर और सशक्त वर्जन में ढालने के लिए है।