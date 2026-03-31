Surya Gochar April 2026 Upay: 14 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करेंगे, इन 6 राशियों को होगा बड़ा फायदा, करें ये खास उपाय

14 अप्रैल से सूर्य गोचर 2026| Freepik
Surya Gochar April 2026: 14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में गोचर एक बेहद शुभ और प्रभावशाली ज्योतिषीय घटना मानी जा रही है। मेष संक्रांति के साथ शुरू होने वाला यह समय नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता के संकेत देता है। सूर्य के उच्च राशि में प्रवेश करने से इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाता है, जिससे कई राशियों को खास लाभ मिल सकता है। करियर, धन और नेतृत्व क्षमता में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में इस दौरान किए गए कुछ खास उपाय इन राशियों के लिए और भी शुभ फल देने वाले साबित हो सकते हैं।
Mesh Sankranti April 2026: 14 अप्रैल 2026 को सुबह 9:38 बजे सूर्य देव मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ मेष संक्रांति की शुरुआत होगी, जो नए सौर माह का संकेत देती है। सूर्य 15 मई 2026 तक मेष राशि में स्थित रहेंगे।
यह समय मेष राशि वालों के लिए नई शुरुआत जैसा रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। सम्मान और पहचान मिलने की भी संभावना है।
विदेशी संपर्कों से लाभ मिल सकता है। साथ ही आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे।
नेटवर्किंग मजबूत होगी और नए लोगों से जुड़कर आपको करियर में फायदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
नौकरी या व्यापार में उन्नति के योग हैं। प्रमोशन या वेतन वृद्धि जैसी खुशखबरी मिल सकती है।
सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत होगी। वरिष्ठों का सहयोग भी मिलेगा।
पुराने निवेश से लाभ मिलेगा और कठिन परिस्थितियों पर जीत हासिल करने में सफलता मिलेगी।
इस दौरान कुछ सरल उपाय करने से सूर्य के सकारात्मक प्रभाव को और बढ़ाया जा सकता है।
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