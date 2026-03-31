Surya Gochar April 2026 Upay: 14 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करेंगे, इन 6 राशियों को होगा बड़ा फायदा, करें ये खास उपाय

Surya Gochar April 2026: 14 अप्रैल को सूर्य का मेष राशि में गोचर एक बेहद शुभ और प्रभावशाली ज्योतिषीय घटना मानी जा रही है। मेष संक्रांति के साथ शुरू होने वाला यह समय नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता के संकेत देता है। सूर्य के उच्च राशि में प्रवेश करने से इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाता है, जिससे कई राशियों को खास लाभ मिल सकता है। करियर, धन और नेतृत्व क्षमता में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में इस दौरान किए गए कुछ खास उपाय इन राशियों के लिए और भी शुभ फल देने वाले साबित हो सकते हैं।