Shani Sade Sati: जब शनि जिंदगी को तोड़ता नहीं, तराशता है, समझिए साढ़े साती का गणित और असर

Shani Sade Sati: घर या करियर में लगातार परेशानियां आने पर लोग अक्सर इसे शनि साढ़े साती से जोड़कर देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में साढ़े साती (Shani Sade Sati) को शनि ग्रह के विशेष प्रभाव का समय माना जाता है, जो करीब साढ़े सात साल तक चलता है। इस दौरान करियर, रिश्तों और आर्थिक स्थिति में बड़े बदलाव महसूस हो सकते हैं। आइए जानते हैं शनि साढ़े साती क्या होती है, इसका गणित क्या है और इसका असर किन चीजों पर पड़ता है।