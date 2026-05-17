Shani Gochar 2026: रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर धन, करियर और निवेश के लिए क्यों खास है

Shani Gochar 2026, Shani Transit in Revati Nakshatra: 17 मई 2026 से शनि देव रेवती नक्षत्र में प्रवेश (Saturn Transit 2026) कर रहे हैं और यह गोचर 9 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। ज्योतिषाचार्य, राजेंद्र मुंजाल के अनुसार शनि का यह परिवर्तन धन, करियर, निवेश, पैतृक संपत्ति और रुके हुए कार्यों पर बड़ा असर डाल सकता है। खास बात यह है कि रेवती नक्षत्र खोई हुई चीजों की पुनर्प्राप्ति और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में कई लोगों को पुराने बकाया धन, निवेश और करियर में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, यह गोचर कई लोगों के लिए रुका हुआ धन वापस दिलाने वाला साबित हो सकता है।