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Shani Gochar 2026: रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर धन, करियर और निवेश के लिए क्यों खास है

Shani Gochar 2026: 17 मई 2026 से शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। जानिए किन लोगों को मिलेगा धन लाभ, रुके कामों में सफलता और कौन रहें सावधान।

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भारत

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Manoj Vashisth

May 17, 2026

Shani Transit in Revati Nakshatra

Shani Transit in Revati Nakshatra : शनि का रेवती नक्षत्र गोचर 2026: नौकरी, व्यापार, पैतृक संपत्ति और धन लाभ के संकेत (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Shani Gochar 2026, Shani Transit in Revati Nakshatra: 17 मई 2026 से शनि देव रेवती नक्षत्र में प्रवेश (Saturn Transit 2026) कर रहे हैं और यह गोचर 9 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। ज्योतिषाचार्य, राजेंद्र मुंजाल के अनुसार शनि का यह परिवर्तन धन, करियर, निवेश, पैतृक संपत्ति और रुके हुए कार्यों पर बड़ा असर डाल सकता है। खास बात यह है कि रेवती नक्षत्र खोई हुई चीजों की पुनर्प्राप्ति और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में कई लोगों को पुराने बकाया धन, निवेश और करियर में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, यह गोचर कई लोगों के लिए रुका हुआ धन वापस दिलाने वाला साबित हो सकता है।

सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह शनि को एक राशि के नौ नक्षत्र चरणों में भ्रमण करने में औसतन 30 महीने का समय लगता है। वर्तमान में शनि रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए इसके प्रभावों को समझने के लिए रेवती नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता, उसके प्रतीकों, मीन राशि के स्वामी बुध ग्रह और गोचर (Revati Nakshatra Effects) कर रहे शनि ग्रह का विश्लेषण महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, यह गोचर धन, निवेश, पैतृक संपत्ति, व्यापार और रुके हुए कार्यों पर बड़ा असर डाल सकता है।

रेवती नक्षत्र में शनि गोचर कब तक रहेगा

रेवती नक्षत्र में शनि का वर्तमान गोचर 9 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। इसके बाद शनि पुनः उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह एक सामान्य, किंतु सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण माना जा सकता है।

वैदिक ज्योतिष में रेवती नक्षत्र को नक्षत्रों की श्रृंखला का अंतिम नक्षत्र माना गया है। ऋषियों ने लाखों-करोड़ों तारों का अध्ययन करके विभिन्न तारा समूहों को अलग-अलग नाम दिए थे और उन्हीं में रेवती नक्षत्र भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

रेवती नक्षत्र का ज्योतिषीय महत्व

रेवती को 32 तारों के समूह के रूप में वर्णित किया गया है। इसे एक गंडमूल नक्षत्र भी माना जाता है, जो मीन और मेष राशि को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण “गांठ” या संधि का प्रतीक है।

रेवती नक्षत्र सौम्य और सात्विक प्रकृति का माना जाता है। इसके अधिष्ठाता देवता पूषा हैं, जो बारह आदित्यों में से एक माने जाते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, पूषा देव खोई हुई या विस्मृत वस्तुओं और संसाधनों को पुनः प्राप्त करवाने वाले देवता हैं। साथ ही इन्हें आय-क्षमता, बैंक-बैलेंस और निवेशों का संरक्षक भी माना जाता है।

इस नक्षत्र के पांच प्रमुख प्रतीकों में मृदंग, शंख, मछलियों का जोड़ा, हाथी और चमेली के पुष्प शामिल हैं। इन प्रतीकों का उपयोग सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने वाला माना जाता है।

शनि और मीन राशि का संबंध (Shani Transit in Pisces)

मीन राशि के स्वामी बुध ग्रह को ज्योतिष में बुद्धि, संवाद-कौशल, व्यापारिक कुशाग्रता, अथर्ववेद, पत्रकारिता, वित्तीय प्रबंधन और लेखा-परीक्षण का कारक ग्रह माना जाता है।

वहीं शनि ग्रह जीवन की सुव्यवस्थित और अनुशासित कार्यप्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि को कमियों को उजागर करने वाला ग्रह माना गया है, लेकिन वे ईमानदार और मेहनती लोगों को धीरे-धीरे निरंतर सफलता भी प्रदान करते हैं। शनि देव को यमराज का भाई और कर्मफल दाता कहा जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है।

Shani Gochar 2026 से किसे होगा लाभ

शनि के इस गोचर का सबसे अधिक लाभ उन लोगों को मिल सकता है, जो लंबे समय से भूली-बिसरी संपत्तियों, पुराने फंड, ग्रेच्युटी, बकाया राशि या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों का इंतजार कर रहे हैं। बट्टे खाते में डाले गए कर्ज़ या अटके हुए आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना मानी जा रही है।

धार्मिक पर्यटन, आयात-निर्यात व्यापार और छोटी लेकिन त्वरित यात्राओं से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय सकारात्मक प्रभाव देने वाला माना जाता है। इस दौरान नए शुभ कार्यों की शुरुआत करना भी लाभकारी हो सकता है।

शनि गोचर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस गोचर के दौरान पुराने जोड़ों के दर्द या दांतों से जुड़ी समस्याएं अचानक गंभीर रूप ले सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज न करें और समय पर चिकित्सा कराएं।

इस दौरान आलस्य, लापरवाही और अनुशासनहीनता से बचना जरूरी माना गया है। शनि कर्म और अनुशासन के आधार पर ही फल प्रदान करते हैं, इसलिए नियमितता और ईमानदारी बनाए रखना लाभकारी रहेगा।

शनि गोचर 2026 के उपाय

शनि के इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए रेवती नक्षत्र के प्रतीकों का उपयोग शुभ माना गया है। प्रतिदिन शंख और मृदंग बजाना, चमेली का इत्र प्रयोग करना, घर में एक्वेरियम स्थापित करना और हाथी की तस्वीर को स्क्रीन सेवर बनाना सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जाता है।

कम बजट वाले लोगों को 4 मुखी, 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी गई है। वहीं अधिक बजट वाले लोग 10 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष का एक-एक दाना धारण कर सकते हैं।

रोहिणी और हस्त नक्षत्र में जन्मे लोगों को शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ माना गया है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों को प्रतिदिन शाम के समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही आवारा कुत्तों से दूरी बनाए रखने और प्रत्येक बुधवार को गौशाला में चारा दान करने को भी लाभकारी माना गया है।

आने वाले पितृ पक्ष के 16 दिनों में प्रतिदिन अपने पितरों को अर्घ्य देना भी अत्यंत शुभ माना गया है।

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Published on:

17 May 2026 01:29 pm

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