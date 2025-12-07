Meen Rashifal 2026 : मीन राशिवालों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आएगा नया साल, सेहत और रिश्तों पर दें खास ध्यान

Shani Dev Margi And Budh Vakri
Meen Rashifal 2026: मीन राशि वालों के लिए साल 2026 कई उतार–चढ़ाव लेकर आएगा। पूरे वर्ष ग्रहों की स्थिति बदलती रहेगी, जो जीवन के हर पहलू—सेहत, करियर, कारोबार, प्रेम और पारिवारिक रिश्तों पर असर डालेगी। वैदिक ज्योतिष के आधार पर तैयार यह मीन राशिफल आपको पूरे साल की दिशानिर्देश देता है।
मीन राशिफल के अनुसार, साल 2026 स्वास्थ्य के मामले में मिला-जुला रहेगा। शनि का पहले भाव में होना साढ़े साती का प्रभाव देता है, जिससे थकान, आलस, गैस और कब्ज जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। किसी-कभी अनजानी चोट लगने के योग भी बनेंगे।
हालाँकि, 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपकी अच्छी सेहत का कारण बनेगा और पुरानी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन साल के आखिरी दो महीने कमजोर रहेंगे, इसलिए रात की नींद, पाचन और तनाव पर विशेष ध्यान दें।
स्टूडेंट्स के लिए 2026 बेहद अच्छा साबित हो सकता है—लेकिन सेहत मजबूत होने पर ही। जून से अक्टूबर तक बृहस्पति पंचम भाव में उच्च का रहेगा, जो हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। साल के अंत में ध्यान भटक सकता है, इसलिए लक्ष्य पर केंद्रित रहना जरूरी होगा।
बिजनेस के मामले में यह साल सावधानी मांगता है। शनि की दृष्टि व्यापार में धीमापन ला सकती है और किसी भी नई शुरुआत में रुकावट आ सकती है। विदेश संबंधी व्यापार में जोखिम न लें।
जून से अक्टूबर का समय बेहतरीन डील और प्रगति लेकर आएगा, लेकिन रिस्क लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है। साल के अंतिम महीनों में मेहनत ज्यादा और लाभ कम होगा।
नौकरीपेशा लोगों के लिए 2026 औसत से बेहतर रहेगा। केतु छठे भाव में होने के कारण प्रतियोगिता में आपको बढ़त मिलेगी और सीनियर्स की नजर में प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
जून से अक्टूबर तक प्रमोशन, इनकम बढ़ने और नई जिम्मेदारियों के योग बनेंगे। साल के अंत में अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी।
पैसों के मामले में यह साल स्थिरता देगा। आय में सुधार होगा, खासकर जून–अक्टूबर के बीच, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। बड़ी निवेश योजनाओं में सावधानी बरतें और कर्ज से दूर रहें।
साल का अधिकांश समय प्रेम संबंधों के लिए शुभ रहेगा। अविवाहित लोगों को प्यार मिल सकता है और रिश्ते शादी तक पहुँच सकते हैं।
जून से अक्टूबर शादी व सगाई के लिए उत्तम समय है। 31 अक्टूबर के बाद रिश्तों में ठंडापन आ सकता है, इसलिए संवाद बनाए रखें।
साल 2026 परिवार के लिए कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। जून–अक्टूबर के बीच घर में प्रसन्नता, सहयोग और शुभ कार्य होने के योग हैं। साल की शुरुआत और अंत में छोटे विवाद आ सकते हैं, जिन्हें बातचीत से हल किया जा सकता है।
