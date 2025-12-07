Meen Rashifal 2026 : मीन राशिवालों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आएगा नया साल, सेहत और रिश्तों पर दें खास ध्यान

मीन राशिफल के अनुसार, साल 2026 स्वास्थ्य के मामले में मिला-जुला रहेगा। शनि का पहले भाव में होना साढ़े साती का प्रभाव देता है, जिससे थकान, आलस, गैस और कब्ज जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। किसी-कभी अनजानी चोट लगने के योग भी बनेंगे।

हालाँकि, 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपकी अच्छी सेहत का कारण बनेगा और पुरानी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन साल के आखिरी दो महीने कमजोर रहेंगे, इसलिए रात की नींद, पाचन और तनाव पर विशेष ध्यान दें।