North Direction Vastu : घर की एनर्जी विंडो पर ये 3 चीजें रखने से हो सकता भारी नुकसान

उत्तर दिशा में लोहे और ऐसे मटेरियल के सामान नहीं रखने चाहिए, जैसे कि अलमारी, तिजोरी, जिम के वेट्स, भारी ट्रंक। वास्तु शास्त्र में इस दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है। जिस कारण इस दिशा में भारी मटेरियल का सामान रखने से इस दिशा की एनर्जी रुक जाती है। घर में आने वाला पैसा रुक या फिर उसका फ्लो धीमा हो जाता है। इसी तरह साइंस की मानें तो उत्तर दिशा से घर में सबसे ज्यादा ठंडी हवा और नैचुरल लाइट आती है। भारी मटेरियल इसे ब्लॉक कर देती है, जिससे कि माहौल भारी लगता है, काम में आलस आता है, दिमाग क्रिएटिव नहीं रहता और इकोनॉमिक डिसीजन में भी देरी होती है