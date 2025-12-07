North Direction Vastu : घर की एनर्जी विंडो पर ये 3 चीजें रखने से हो सकता भारी नुकसान

North Direction Vastu : उत्तर दिशा की खिड़की पर रखी ये 3 चीज़ें, रोक सकती हैं 'कुबेर' की कृपा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
North Direction Vastu : हम जानते हैं कि उत्तर दिशा वास्तु की दिशा होती है। उत्तर दिशा की खिड़की जिसे "एनर्जी विंडो" भी कहा जाता है। ये दिशा घर के अंदर एनर्जी के फ्लो, रोशनी और हवा के नैचुरल मूवमेंट से भी जुड़ी होती है। हम अक्सर इस दिशा में कुछ ऐसे सामान रख देते हैं जो नहीं रखने चाहिए। यानी यहां गलत चीजें रखने से सिर्फ वास्तु ही नहीं, बल्कि आपका मूड, पैसा ठहरना, और काम सब खराब होता है। इसलिए आज हम इस लेख में सिर्फ “मत रखो” वाली बात नहीं करेंगे बल्कि क्यों नहीं रखना चाहिए और इसके पीछे छिपी एनर्जी साइंस को भी समझेंगे।
उत्तर दिशा में लोहे और ऐसे मटेरियल के सामान नहीं रखने चाहिए, जैसे कि अलमारी, तिजोरी, जिम के वेट्स, भारी ट्रंक। वास्तु शास्त्र में इस दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है। जिस कारण इस दिशा में भारी मटेरियल का सामान रखने से इस दिशा की एनर्जी रुक जाती है। घर में आने वाला पैसा रुक या फिर उसका फ्लो धीमा हो जाता है। इसी तरह साइंस की मानें तो उत्तर दिशा से घर में सबसे ज्यादा ठंडी हवा और नैचुरल लाइट आती है। भारी मटेरियल इसे ब्लॉक कर देती है, जिससे कि माहौल भारी लगता है, काम में आलस आता है, दिमाग क्रिएटिव नहीं रहता और इकोनॉमिक डिसीजन में भी देरी होती है
क्या करें:- भारी मटेरियल की जगह आप यहां हल्के लकड़ी के शोपीस या पौधे रख सकते हैं।
घरों में अक्सर एक ऐसा कोना बन ही जाता है, जहां केवल गंदे कपड़े, फालतू सामान या कूड़ा- कचरा ही रखा जाता है। ऐसे में वास्तु कारण ये चीजें रुकावट और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। इसके लिए एक थ्योरी भी है जिसे "माइक्रो एनर्जी थ्योरी" कहा जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से कूड़ा, गंदे कपड़े और फालतू चीजें उस जगह में स्टैगनेशन यानी “ठहराव” पैदा करती हैं। उत्तर दिशा फ्लो (Flow) की दिशा है, और स्टैगनेशन की वजह से घर में पैसों के आने-जाने पर असर, घर में बार-बार छोटे विवाद, काम अधूरा रहना और अचानक खर्च बढ़ने जैसी प्रॉब्लम होती हैं।
क्या करें:- उत्तर दिशा को ओपन व खाली, साफ और हवा पास होने लायक बनाएं, जिससे ये पैसों के लिए सूटेबल बनाता है।
इस दिशा में हमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं रखने चाहिए, पर अक्सर हम रख देते हैं क्योंकि इसकी हमको जानकारी नहीं होती है। वास्तु के कारण उत्तर दिशा में तेज इलेक्ट्रिक एनर्जी अच्छी नहीं मानी जाती है। साइंस की नजर से देखें तो यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस (EMF) होता है। उत्तर दिशा वॉटर एनर्जी से जुड़ी है जो शांती, धन, हल्केपन से जुड़ा है। इसलिए टीवी, वाई-फाई राउटर, स्पीकर, एक्सटेंशन बोर्ड जैसी चीजें यहां रखने से EMF गैजेट्स वेव बढ़ाते हैं जो दिमाग पर हल्का दबाव बनाते हैं। इसके कारण एकाग्रता (concentration) और पैसे से जुड़े Decision पर नेगेटिव असर डालती हैं और परिवार के मेंबर्स में बेचैनी लाती हैं।
क्या करें:- गैजेट्स की जगह यहां पर छोटा फव्वारा, नीले व हल्के रंग की पेंटिंग या फिर कोई सुंदर मैप लगा सकते हैं। ये सब ये धन (Money) और अवसर (opportunity) की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं।
बड़ी खबरेंView All
वास्तु टिप्स
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग