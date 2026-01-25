शादी के कार्ड में भूल से भी न करें ये 5 गलतियां, मैरीड लाइफ में आता है तनाव! वास्तु एक्सपर्ट से समझें सही नियम

Wedding Card Vastu Tips: शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में हर शुभ काम की शुरुआत गणेश पूजन और निमंत्रण कार्ड (विवाह पत्रिका) से होती है। वास्तु शास्त्र कहता है कि, शादी का कार्ड केवल सूचना देने का माध्यम नहीं होता। यह आने वाले वैवाहिक जीवन की खुशहाली का आधार भी होता है। यदि कार्ड बनवाते समय वास्तु के नियमों का ध्यान रखा जाए, तो पति-पत्नी के बीच प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। वहीं वेडिंग कार्ड से जुड़ी कुछ गलतियां भारी भी पड़ सकती हैं।