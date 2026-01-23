किस्मत में नहीं है फिर भी मिलेगी मनचाही चीज, बस करना होगा ये छोटा-सा कामः Premanand ji Maharaj

महाराज जी भरोसा दिलाते हुए कहते हैं, जिस दिन आपके नाम जप से पुराने पाप नष्ट हो जाएंगे, उसी दिन से आपके जीवन में खुशियों और आनंद की बौछार होने लगेगी। जिस सांसारिक सुख के पीछे आप भाग रहे हैं, वो तो भक्ति करने से आपको अपने आप मिल जाएगा। इसलिए खूब भजन करें और अपने कर्मों से नया भाग्य लिखें। महाराज जी के अनुसार वर्तमान कर्म और समय आपके हाथ में है। इस समय में सही काम कर पूर्व जन्म के कर्म-बंधनों (प्रारब्ध) को काटा जा सकता है। प्रारब्ध को काटने का सही तरीका नाम जप, भक्ति, सुमिरन और सही कर्म ही हैं।