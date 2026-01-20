इस गलती के कारण नहीं मिलता है सात जन्मों का साथ! प्रेमानंद जी ने पति-पत्नी की खोली आंखें

प्रेमानंद जी (Premanand ji Maharaj) बताते हैं, केवल भावनाओं से प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों के कर्मों का फल नहीं बदल जाता। यदि कोई स्त्री या पुरुष पूरी निष्ठा से भगवान की भक्ति करे और ईश्वर से पूर्ण समर्पण के साथ यह वरदान मांगे, तो से सात जन्मों तक वही जीवनसाथी मिल सकता है। यानी, ईश्वर की इच्छा और आपकी साधना इस संयोग को संभव बना सकती है। प्रभु की कृपा से ही यह संभव होता है। आपके चाहने से नहीं। इसलिए भक्ति और कर्मों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए।