Budh Gochar 2026 Transit In Meen: 11 अप्रैल को कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे राजकुमार बुध, जानिए किन राशियों पर बरसेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क

Budh Gochar 2026 Transit In Meen: मीन राशि बुध की नीच राशि मानी जाती है, ऐसे में इसका प्रभाव व्यापार, बुद्धि, तर्क और संवाद जैसे क्षेत्रों पर खास तौर पर देखने को मिलेगा। बुध को शेयर बाजार, गणित, चतुरता और आर्थिक गतिविधियों का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए इसका राशि परिवर्तन कई बड़े बदलाव ला सकता है। इस दौरान बुध ग्रह मंगल, शनि और सूर्य के साथ संयोग बनाकर मंगलादित्य राजयोग का निर्माण भी करेंगे। ऐसे में यह गोचर 12 राशियों के जातकों के जीवन पर गहरा असर डाल सकता है, जिससे कुछ को लाभ तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत होगी।