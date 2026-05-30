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राशिफल

Rashifal 31 May: आज का दिन मेष, कर्क, कन्या राशियों के लिए रहेगा बेहद खास, करियर और प्रेम में मिल सकती है खुशखबरी

Meta Description (Hindi): आज का राशिफल 31 मई 2026: रविवार को पूर्णिमा तिथि, अनुराधा नक्षत्र और सिद्ध योग का शुभ संयोग कई राशियों के लिए सफलता, धन लाभ और शुभ अवसर लेकर आया है। जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल।

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Manoj Vashisth

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Pandit Mukesh Bhardwaj

May 30, 2026

31 May 2026 Horoscope

Aaj Ka Rashifal 31 May 2026: दैनिक राशिफल 31 मई 2026: रविवार को किस्मत देगी साथ या बढ़ेंगी परेशानियां? पढ़ें सभी राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 31 May 2026: रविवार, 31 मई 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। आज पूर्णिमा तिथि, अनुराधा नक्षत्र और सिद्ध योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो धार्मिक, आध्यात्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कई राशियों के लिए यह दिन नई उम्मीद, सफलता, आर्थिक प्रगति और रिश्तों में मजबूती लेकर आ सकता है। वहीं कुछ राशियों को खर्च, तनाव और निर्णयों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आइए जानते हैं पंडित पंडित मुकेश भारद्वाज से मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल (Aaj Ka Rashifal)।

आज का मेष राशिफल

आसपास के लोगों के व्यवहार से निराशा महसूस होगी। दृढ़ निश्चय से कार्य सिद्ध होंगे। गैर-जरूरी व्यय (खर्च) का भार बढ़ेगा। आध्यात्मिक आयोजनों में शामिल होकर नई ऊर्जा मिलेगी। व्यावसायिक यात्रा टालना ठीक रहेगा।
शुभ रंग: डार्क ब्राउन
शुभ अंक: 8

आज का वृषभ राशिफल

भावनात्मक रिश्तों में आशा और विश्वास महसूस करेंगे। किसी को सहयोग देना पड़ सकता है। पारिवारिक मामलों में बातचीत को सीमित रखना हित में रहेगा। साझेदारी के व्यवसाय में विचारों की भिन्नता से टकराव की स्थिति आ सकती है।
शुभ रंग: पर्पल
शुभ अंक: 6

आज का मिथुन राशिफल

कई कार्यों में एक साथ लगे होने से किसी भी कार्य में पूर्णता मिलना कठिन हो सकता है। विरोधियों के प्रयासों को समय रहते समझना होगा। विनम्रता से तात्कालिक तनाव कम होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
शुभ रंग: पीच
शुभ अंक: 1

आज का कर्क राशिफल

लोगों के व्यवहार की परख करके ही उन्हें टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से जोड़ें; कार्यों में धोखे की संभावना है। जॉब बदलने का मन बनेगा। परिवार में सहयोग और विश्वास का माहौल बनेगा। संपत्ति एवं वाहन की खरीद से संबंधित विषयों पर विचार होगा। प्रकृति से जुड़े स्थानों की यात्रा होगी।
शुभ रंग: डार्क ग्रीन
शुभ अंक: 7

आज का सिंह राशिफल

सहकर्मियों के व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगे। अपने इरादों की दृढ़ता से समस्याओं का समाधान निकालने में सफल रहेंगे। भावनात्मक संबंधों में नई ऊर्जा महसूस करेंगे। परिवार में आपके साहसिक कार्यों की सराहना होगी। बचत का उपयोग दूरदर्शिता से करें। व्यवसाय में नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं।
शुभ रंग: मैरून
शुभ अंक: 3

आज का कन्या राशिफल

आर्थिक रूप से निश्चिंत रहने का दिन है, व्यवस्थाएं अपने आप बनती चली जाएंगी। माता-पिता के साथ वार्तालाप में भाई-बहनों से जुड़े मुद्दों पर सार्थक बातचीत हो सकती है। कार्यस्थल पर माहौल को तनावपूर्ण होने से बचाना होगा।
शुभ रंग: लाइट ब्राउन
शुभ अंक: 4

आज का तुला राशिफल

पुराने विवादों के फिर से उभरने की संभावना रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य के मुद्दों पर धन खर्च के योग बन रहे हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त हो सकता है।
शुभ रंग: डार्क ग्रीन
शुभ अंक: 9

आज का वृश्चिक राशिफल

मानसिक रूप से मजबूत रहने का दिन है। दूसरों का दबाव स्वीकार नहीं करेंगे। व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने में सफल रहेंगे। घरेलू तनाव से बचने के लिए जीवनसाथी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना होगा।
शुभ रंग: पर्पल
शुभ अंक: 1

आज का धनु राशिफल

लक्ष्यों की पूर्ति में बाधाएं आ सकती हैं। एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से बचना होगा, धन हानि की संभावना रहेगी। दूसरों की टिप्पणियों से आहत हो सकते हैं। प्रेम साथी से मिलन सुखद रहेगा।
शुभ रंग: डार्क ऑरेंज
शुभ अंक: 6

आज का मकर राशिफल

उद्यमशीलता बढ़ेगी। कार्यों के परिणाम निकालने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अधिक शारीरिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है। मांगलिक कार्यों में भागीदारी से जीवन में उत्साह और प्रसन्नता रहेगी।
शुभ रंग: पीच
शुभ अंक: 5

आज का कुंभ राशिफल

कार्यों की गति तेज रहने से मनोरंजन और भावनात्मक कार्यों के लिए समय निकालना मुश्किल रहेगा। साथी कर्मियों का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। शेयर मार्केट में सावधानी से आगे बढ़ने का समय है।
शुभ रंग: कॉपर
शुभ अंक: 2

आज का मीन राशिफल

सद्भाव और सहयोग से भरा दिन रहने की संभावना है। परिजनों के साथ नए व्यवसाय या उन्नति की योजनाओं पर चर्चा होगी। दूसरों की उलझन को दूर करने के प्रयास सफल रह सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
शुभ रंग: ग्रे
शुभ अंक: 9

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राशिफल 2026

Published on:

30 May 2026 04:15 pm

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