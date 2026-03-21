Ketu Nakshatra Parivartan: 20 अप्रैल मघा नक्षत्र में केतु की चाल बदलेगी खेल, वृषभ-कर्क-सिंह को मिलेगा अचानक धन और सम्मान

Ketu Nakshatra Parivartan: केतु गोचर 2026 के तहत 20 अप्रैल को शाम 4 बजकर 49 मिनट पर केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे ज्योतिष में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। केतु को छाया और रहस्यमयी ग्रह कहा जाता है, जिसका संबंध आध्यात्म और अचानक होने वाले बदलावों से होता है। मघा नक्षत्र में केतु का प्रवेश इस गोचर को और अधिक प्रभावशाली बना रहा है, क्योंकि यह नक्षत्र खुद केतु से जुड़ा माना जाता है।ज्योतिष के अनुसार, इस परिवर्तन का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह खासतौर पर लाभकारी साबित हो सकता है। अचानक धन लाभ, मान-सम्मान और नई उपलब्धियों के योग बन सकते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों की किस्मत इस दौरान चमकने वाली है।