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Ketu Nakshatra Parivartan: 20 अप्रैल मघा नक्षत्र में केतु की चाल बदलेगी खेल, वृषभ-कर्क-सिंह को मिलेगा अचानक धन और सम्मान

Ketu Transit 2026: 20 अप्रैल को केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, और इस बदलाव का असर कुछ राशियों के जीवन में खास तौर पर दिखाई देगा। खासकर वृषभ, कर्क और सिंह राशि वालों के लिए यह समय नए अवसर, आर्थिक मजबूती और सम्मान लेकर आ सकता है। आइए सरल और सहज भाषा में समझते हैं इसका प्रभाव।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 21, 2026

Ketu Nakshatra Parivartan 2026, Ketu Gochar April 20 2026,

Ketu Transit in Magha Nakshatra|फोटो सोर्स- Freepik

Ketu Nakshatra Parivartan: केतु गोचर 2026 के तहत 20 अप्रैल को शाम 4 बजकर 49 मिनट पर केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे ज्योतिष में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। केतु को छाया और रहस्यमयी ग्रह कहा जाता है, जिसका संबंध आध्यात्म और अचानक होने वाले बदलावों से होता है। मघा नक्षत्र में केतु का प्रवेश इस गोचर को और अधिक प्रभावशाली बना रहा है, क्योंकि यह नक्षत्र खुद केतु से जुड़ा माना जाता है।ज्योतिष के अनुसार, इस परिवर्तन का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह खासतौर पर लाभकारी साबित हो सकता है। अचानक धन लाभ, मान-सम्मान और नई उपलब्धियों के योग बन सकते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों की किस्मत इस दौरान चमकने वाली है।

वृषभ राशि (Taurus zodiac sign)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, अब पूरे होने लगेंगे। करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां या बेहतर अवसर मिल सकते हैं।व्यापार करने वालों के लिए भी यह समय फायदेमंद रहेगा नए क्लाइंट्स और डील्स मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। मानसिक रूप से भी आप पहले से ज्यादा शांत और संतुलित महसूस करेंगे, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

कर्क राशि (Cancer zodiac sign)

कर्क राशि वालों के लिए केतु का यह परिवर्तन भाग्य को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। अचानक ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपकी प्रगति में मदद करेंगे। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं।व्यापार में बड़ा लाभ हो सकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए आगे बढ़ने और खुद को साबित करने का रहेगा।

सिंह राशि (Leo zodiac sign)

सिंह राशि के लोगों के लिए यह समय तरक्की और सम्मान लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है।आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और धन से जुड़ी चिंताएं कम होंगी। यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभदायक साबित होंगे। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जो आपके भविष्य को मजबूत आधार देंगी। आत्मविश्वास और जीवन में संतुलन दोनों बढ़ेंगे।

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राशिफल 2026

Published on:

21 Mar 2026 12:43 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Ketu Nakshatra Parivartan: 20 अप्रैल मघा नक्षत्र में केतु की चाल बदलेगी खेल, वृषभ-कर्क-सिंह को मिलेगा अचानक धन और सम्मान

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