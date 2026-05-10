Mangal Gochar Rashifal 2026 : मंगल की चाल बदलते ही खुलेंगे भाग्य के द्वार! इन राशियों को मिल सकता है धन, प्रमोशन और सफलता

Mangal Gochar Rashifal 2026 : 11 मई 2026 को साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल का यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान रूचक राजयोग और विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार मंगल 21 जून 2026 तक मेष राशि में रहेंगे और इस दौरान कई राशियों के भाग्य खुल सकते हैं। यह गोचर साहस, आत्मविश्वास, धन, करियर और राजनीतिक परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव डालेगा। आइए जानते हैं मंगल के मेष राशि गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा।